Temporada de Sevilla se desmorona en dos semanas

Dos malas semanas pueden haber tirado al traste la temporada del Sevilla.

Un bajón en su rendimiento en el peor momento posible dejaron al Sevilla fuera de la Liga de Campeones, y con escasas posibilidades de pelear por el título de la liga española.

"Se me fue un sueño", dijo el técnico del Sevilla, Jorge Sampaoli, después del revés 2-0 el martes ante Leicester que eliminó a su equipo en los octavos de final de la Champions. "Que no juguemos como antes tiene que ver conmigo, que soy el entrenador".

Sampaoli ha dirigido al Sevilla en una de sus mejores temporadas en años recientes, al mantenerlo en la pelea por el título de la liga española por primera vez en casi una década, y dejarlo a punto de clasificarse a los cuartos de final de la Champions por primera vez en casi seis décadas tras ganar el partido de ida ante Leicester por 2-1.

Pero todo ese trabajo empezó a desmoronarse.

El primer tropiezo fue un empate 1-1 ante Alavés la semana pasada en la liga española, seguido por otro empate 1-1 contra Leganés el fin de semana. Los resultados dejaron al Sevilla a tres puntos del Barcelona y a cinco del líder Real Madrid, que tiene un partido pendiente.

Rui Vieira / AP Rui Vieira / AP

En la Champions, perdió el martes en su visita a Leicester, donde además Sergio Escudero estrelló un remate en el travesaño y Steven N'Zonzi falló un penal.

Sevilla también erró un penal en el primer encuentro.

"La eliminatoria la perdemos nosotros por no ser capaces en Sevilla de meter más goles", analizó Sampaoli. "Los dos penaltis errados nos han perjudicado mucho. El fútbol tiene estas cosas que se resuelve en pequeños detalles y nosotros en ese aspecto fuimos peores".

Sevilla tendrá que levantar el ánimo para enfrentar el domingo al Atlético de Madrid por la liga española. El equipo de Diego Simeone le sigue en la tabla española a cinco puntos, en la lucha por el tercer lugar que otorga el boleto directo a la próxima Champions. El cuarto tiene que disputar un repechaje.

"Tenemos que levantarnos, trabajar y demostrar que este equipo merece respeto", dijo el volante Vicente Iborra.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.