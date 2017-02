Ranieri: Mi sueño murió

Claudio Ranieri afirmó que su sueño "murió" cuando fue despedido como técnico de Leicester, nueve meses después de conquistar un improbable título de la liga Premier con el pequeño equipo del centro de Inglaterra.

"Mi único sueño era seguir para siempre con Leicester City, el club de mis amores. Lamentablemente, esto no sucederá", dijo el italiano en un comunicado divulgado el viernes.

Leicester ganó el título de la Premier la temporada pasada, una gesta impensable para un equipo formado por jugadores desconocidos y descartados por otros clubes.

Hundidos cerca de la zona de descenso esta campaña, el club despidió el jueves a Ranieri.

En un mensaje dirigido a los hinchas de Leicester, Ranieri agregó que "nadie podrá quitarnos lo que logramos juntos, y espero que piensen en eso y sonrían todos los días, como yo haré por siempre".

