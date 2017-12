Sporting es provisionalmente líder solitario en Portugal

Gracias a dos tantos de Bas Dost, Sporting de Lisboa se impuso el sábado 3-1 a Boavista y quedó provisionalmente como líder solitario de la liga portuguesa, mientras que Benfica permaneció cerca de los primeros puestos.

La victoria dejó a Sporting tres puntos encima de Porto, que visita el domingo a Setúbal en otro cotejo de la 14ta fecha.

El zaguero Fabio Coentrao abrió el marcador en los descuentos del primer tiempo, antes de que Dost aportara su doblete. Mateus Galiano ingresó como suplente y marcó el único tanto de los locales en el segundo tiempo.

Benfica doblegó 3-1 al visitante Estoril y alcanzó en puntos a Porto. El argentino Eduardo Salvio y el brasileño Jonas marcaron por las "Águias", antes de que Kleber acercara a Estoril.

Filip Krovinovic amplió la delantera antes de que se anulara a Kleber un gol originalmente validado. El árbitro revisó la repetición y determinó que el brasileño había tocado el balón con un brazo.

La liga portuguesa implementó el videoarbitraje esta temporada.

