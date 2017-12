Porto empata 0-0 ante Benfica; Sporting lo alcanza

Porto fue alcanzado en la cima de la liga portuguesa, luego de empatar el viernes 0-0 ante un Benfica que se quedó con 10 hombres.

El "Dragao" conservó una ventaja de tres puntos sobre Benfica, pero Sporting de Lisboa lo empató en 33 luego de superar 1-0 a Belenenses, con un penal convertido por Bas Dost en el primer tiempo.

Porto desperdició las mejores oportunidades de marcar en su casa, durante una noche en que el arquero Bruno Varela lució impasable, con varias atajadas sobresalientes.

Benfica, el campeón defensor, jugó los últimos ocho minutos en inferioridad numérica, por la segunda amarilla a Andrija Zivkovic.

