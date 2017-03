Kaká será baja por seis semanas

Orlando City no contará con su estrella Kaká durante unas seis semanas después que el mediocampista brasileño se lastimó la corva el domingo en el primer partido de la temporada de la MLS.

El equipo anunció que Kaká sufrió una lesión grado 1-2 del tendón de la corva izquierda. El exjugador del Milan y Real Madrid se lastimó en los primeros minutos del triunfo de su equipo por 1-0 sobre New York City FC.

Kaká, de 34 años, será reemplazado en la alineación por Giles Barnes, quien lo sustituyó en el partido del domingo en Orlando.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.