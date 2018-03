Neymar se opera el pie derecho

El astro brasileño Neymar se operó exitosamente el sábado el pie derecho, informó la confederación de su país.

El goleador de 26 años del Paris Saint-Germain se lesionó el 25 de febrero en un partido de la liga francesa contra Marsella.

Neymar fue contratado por el PSG del Barcelona por 222 millones de euros (260 millones de dólares) el año pasado. La operación fue para reparar una fractura en el quinto metatarsiano del pie.

El vocero de la confederación brasileña (CBF), Vinicius Rodrigues, dijo que la cirugía se realizó el sábado en el Hospital Matei Dei en la ciudad suroriental de Belo Horizonte. La intervención consistió en la colocación de un tornillo asociado con un injerto colocado al nivel de la lesión del quinto metatarsiano.

Esta semana, el médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, dijo que Neymar pudiera estar fuera de acción por hasta tres meses.

Según un comunicado de la CBF, "la rehabilitación empezará de inmediato, con seguimiento del fisioterapeuta del PSG". Añadió que "se elaborará un informe dentro de seis semanas para aclarar la posible fecha de reanudación de actividades físicas".

En esta foto proveída por Claire Dorland Clauzel, el furbolista brasileño Neymar es llevado en una silla de ruedas tars llegar al aeropuerto de Rio de Janeiro el jueves, 1 de marzo del 2018. Neymar se operará un dedo fracturado en el pie derecho y pudiera estar fuera de acción por hasta tres meses. (Claire Dorland Clauzel vía AP) En esta foto proveída por Claire Dorland Clauzel, el furbolista brasileño Neymar es llevado en una silla de ruedas tars llegar al aeropuerto de Rio de Janeiro el jueves, 1 de marzo del 2018. Neymar se operará un dedo fracturado en el pie derecho y pudiera estar fuera de acción por hasta tres meses. (Claire Dorland Clauzel vía AP)

La Copa del Mundo arranca el 14 de junio en Rusia. Brasil juega su primer partido el 17, contra Suiza.

