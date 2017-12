Hamsik supera a Maradona como goleador histórico de Napoli

Marek Hamsik superó su empate con Diego Maradona y se convirtió el sábado en el goleador histórico del Napoli.

El mediocampista eslovaco marcó su gol 116 con el club italiano a los 39 minutos del triunfo por 3-2 sobre la Sampdoria.

Hamsik fue felicitado de inmediato por todos sus compañeros.

Después del encuentro, el volante recibió como regalo un par de canilleras especiales, con una foto suya, el número 116 y la frase "Forza Napoli", sobre un fondo de hinchas levantando bufandas del club.

"Mis compañeros me sorprendieron con estas canilleras, pero lo importante es que ganamos sufriendo", dijo Hamsik. "La victoria es muy importante, y el Inter perdió, así que vale doble".

Hamsik necesitó de 11 temporadas y 478 partidos para fijar la nueva marca, mientras que Maradona metió sus 115 goles con el Napoli en 259 partidos y siete campañas con el Napoli.

Maradona condujo al Napoli a sus dos únicos títulos de la Serie A, en 1987 y 1990.

