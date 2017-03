Álvaro Pereira no juega por Uruguay por lesión

El defensa Álvaro Pereira sufrió el jueves una fractura de tibia en la pierna izquierda y quedó descartado para jugar con Uruguay en la próxima fecha de las eliminatorias de la Copa Mundial, en la que los "Celestes" enfrentarán a Brasil y Perú.

En una práctica vespertina con su club paraguayo Cerro Porteño, "Palito" Pereira "recibió traumatismo de su pierna izquierda, resultando con fractura de tibia sin desplazamiento", consignó un comunicado del departamento sanitario de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Uruguay recibirá a Brasil el 23 de marzo en el estadio Centenario y visitará el 28 a Perú en Lima.

Los uruguayos marchan en el segundo lugar de la eliminatoria sudamericana con 23 puntos, detrás de Brasil que tiene 27. Le siguen Ecuador y Chile con 20 y Argentina con 19.

