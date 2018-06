Perú preserva racha invicta al empatar 0-0 con Suecia

Perú y Suecia firmaron el sábado un empate sin goles en la última puesta a punto de ambas selecciones que disputarán la inminente Copa del Mundo en Rusia.

Los peruanos estiraron a 15 su racha de partidos sin perder al afrontar el que será su primer Mundial en 36 años.

De local en Gotemburgo, Suecia fue superior al inicio del partido mediante un despliegue de velocidad. Pero la Blanquirroja logró equilibrar el trámite.

"Nos costó elaborar. Estuvimos imprecisos. Lo importante fue que se hizo un partido de trámite parejo", destacó el técnico de Perú Ricardo Gareca. "Hubo un gran desgaste físico, Perú no se guardó nada".

Gareca alineó juntos a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán en la delantera.

"Era necesario verlos y que tuvieran tiempo", dijo el entrenador argentino. "Quedamos conformes. Queda mucho por mejorar. Hay que ver como se recuperan".

Perú se estrenará en el Mundial el próximo sábado, cuando enfrente a Dinamarca en Saransk. Sus otros rivales en el Grupo C son Francia y Australia.

Suecia, que jugará su primer campeonato del mundo en 12 años, está en el Grupo F junto a Alemania, México y Corea del Sur.

