Mundial: Haedo Valdez y Samudio descartados en Paraguay

El atacante Nelson Haedo Valdez, del local Cerro Porteño, y el defensor Miguel Samudio, del mexicano América, fueron desafectados el lunes para los partidos de la selección paraguaya con Ecuador y Brasil por las eliminatorias de la Copa Mundial.

El portal digital de la Asociación Paraguaya de Fútbol informó que Santiago Salcedo, de 35 años y actualmente en el club Libertad, fue convocado en reemplazo de Haedo Valdez.

El entrenador Francisco Arce no dijo quién será el sustituto de Samudio.

El cuadro guaraní jugará con Ecuador el jueves en Asunción y con Brasil el martes en Sao Paulo.

Paraguay marcha séptimo en la tabla con 15 puntos. El líder es Brasil con 27 y luego están Uruguay 23, Ecuador y Chile 20 cada uno, Argentina 19 y Colombia 18.

