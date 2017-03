Luis Reyes, novedad en México para las eliminatorias

Con notables ausencias como la de los delanteros Giovani Dos Santos y Jesús Corona, además de la inclusión del zaguero Luis Reyes y 11 jugadores que militan en ligas europeas, México hará frente a los partidos contra Costa Rica y Trinidad y Tobago por las eliminatorias de la Copa Mundial.

La convocatoria del técnico colombiano Juan Carlos Osorio fue anunciada el jueves por la Federación Mexicana de Fútbol.

Dos Santos, del LA Galaxy, se lesionó de la pierna derecha en un partido de la MLS hace unos días. Corona y Marco Fabián (Eintracht Frankfurt) no se han recuperado de viejas lesiones.

Otro jugador que fue descartado por lesión fue Hirving Lozano, el delantero de Pachuca que sufrió una lesión en el tobillo hace un par de semanas.

México enfrentará a Costa Rica el viernes 24 de marzo de marzo y tres días más tarde visitará a Trinidad y Tobago.

Los mexicanos suman cuatro puntos luego de dos fechas y marchan en la segunda plaza del hexagonal final de la CONCACAF, superados por Costa Rica que tiene el ideal de seis unidades.

Panamá, también con cuatro puntos, es tercero por una peor diferencia de goles que México. Honduras tiene tres unidades y luego vienen los trinitarios y Estados Unidos sin unidades.

Los tres mejores avanzan directo al Mundial de Rusia 2018 y el cuarto peleará un repechaje.

Entre la lista de jugadores de Europa se encuentran el delantero Javier Hernández (Bayer Leverkusen), el portero Guillermo Ochoa (Granada), el volante Andrés Guardado (PSV Eindhoven) y el zaguero Héctor Moreno (Porto), todos titulares en el Mundial de Brasil 2014.

Osorio también citó al zaguero Rafael Márquez, del Atlas mexicano, quien aspira a disputar una quinta Copa del Mundo.

Entre tanto rostro conocido, la cara fresca es Reyes. Tiene 25 años de edad, pero está apenas en su primera temporada en la máxima categoría con los Rojinegros.

Otros jugadores que han tenido poco rodaje con Osorio son los volantes Luis Montes, Elías Hernández y Jesús Gallardo, quienes reciben la oportunidad debido a los varios lesionados.

___

Plantel:

ARQUEROS: Guillermo Ochoa (Granada, España), Jesús Corona (Cruz Azul) y Alfredo Talavera (Toluca).

ZAGUEROS: Carlos Salcedo (Fiorentina, Italia), Diego Reyes (Espanyol, España), Rafael Márquez (Atlas), Néstor Araujo (Santos), Héctor Moreno (PSV Eindhoven, Holanda), Oswaldo Alanís (Chivas) y Miguel Layún (Porto, Portugal).

VOLANTES: Jonathan Dos Santos (Villarreal, España), Héctor Herrera (Porto, Portugal), Andrés Guardado (PSV Eindhoven, Holanda), Jesús Molina (Monterrey), Luis Reyes (Atlas), Orbelín Pineda (Chivas), Elías Hernández (León), Luis Montes (León) y Jesús Dueñas (Tigres).

DELANTEROS: Jürgen Damm (Tigres), Jesús Gallardo (Pumas), Carlos Vela (Real Sociedad, España), Raúl Jiménez (Benfica, Portufal), Oribe Peralta (América) y Javier Hernández (Bayer Leverkusen, Alemania).

