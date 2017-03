México y Chicharito bajan a Costa Rica del liderato

Javier Hernández recuperó el acierto goleador en el momento más oportuno y su tanto histórico encaminó a México a la cima de las eliminatorias mundialistas de la CONCAFAF.

El "Chicharito" Hernández capitalizó un pase de Carlos Vela para anotar uno de los dos goles con los que México se impuso 2-0 sobre Costa Rica para apoderarse del primer puesto del hexagonal final de la región rumbo a Rusia 2018.

Hernández, quien tenía 359 minutos sin anotar para el Tri, abrió el marcador a los siete minutos.

Fue el 46to tanto del delantero de Bayer Leverkusen con la selección mexicana y con eso empató a Jared Borgetti en el primer puesto de la tabla histórica de goleadores del Tri.

"La alegría que más nos dio fue esa entrada en el último tercio. Estuvo en esa posición en reiteradas oportunidades durante la semana y las falló todas", dijo el seleccionador de México, el colombiano Juan Carlos Osorio. "De una manera jocosa lo hablamos, que ojalá el día del partido la anotara y hoy nos da mucha alegría porque pensamos que es un gran finalizador y un gran jugador de equipo".

La mala noticia para el delantero es que tuvo que salir lesionado en el segundo tiempo. Aunque Osorio cree que no se trata da nada grave, dijo que está en duda para el partido el martes en Trinidad y Tobago.

El segundo gol de México cayó el filo del descanso. Fue obra de Araujo al conectar un remate de cabeza tras un tiro de esquina, para superar al arquero Keylor Navas.

Pese a la ausencia de varios de sus jugadores titulares, México mantuvo su paso invicto y con siete puntos lidera el hexagonal que otorga tres pases directos al Mundial de Rusia 2018. Costa Rica se quedó con seis puntos y es segundo. Panamá es tercero con cuatro seguido por Estados Unidos, Trinidad y Tobago y Honduras, con tres cada uno.

"Le ganamos a un gran rival, México ganó con autoridad a un buen equipo, bien conformado y dirigido. Me parece que ahora estamos donde creo que merecemos estar y nos vamos a preparar para ir a competir por los otros tres puntos", añadió Osorio, quien se tambaleó luego de una paliza de Chile por 7-0 en la Copa América Centenario.

Para este encuentro, los mexicanos no pudieron contar con Andrés Guardado, Jesús Corona, Hirving Lozano, Marco Fabián y Giovani Dos Santos por lesiones. Tampoco estuvo el zaguero Diego Reyes por acumulación de tarjetas.

La falta de jugadores por izquierda forzó a Osorio a poner a Hernández como volante por ese costado, en lugar de su habitual posición por el centro del área.

"Hay que elogiar a los muchachos por el buen juego de hoy porque creo que cada vez se ejecuta mejor la idea de juego en la que creemos y para la que consideramos que los jugadores mexicanos están preparados, y el juego de hoy representaba mucho para todos nosotros", añadió Osorio, quien le dio un valor especial al triunfo por los ausentes. "Si somos objetivos había seis o siete ausencias notorias, por eso creo que es más importante el haber ganado así, con un control casi absoluto y el dominio por largos pasajes del mismo".

Fue el primer triunfo de México sobre Costa Rica en casa en partidos de eliminatorias mundialistas desde el 11 de septiembre del 2012, cuando se impuso 1-0. Desde entonces, los ticos sacaron un triunfo en casa y un empate sin goles en el estadio Azteca durante el hexagonal para Brasil 2014.

México, que empató con Honduras en casa en su último partido en casa el pasado 6 de septiembre, no ganaba como local desde el 29 de marzo del año pasado, cuando superó a Canadá 2-0.

México encontró pronto el gol cuando Vela mandó un pase desde la derecha para Hernández, quien elevó por encima de Navas para el 1-0.

Costa Rica no cayó presa del pánico por la desventaja y estuvo cerca de igualar con un disparo de Christian Bolaños que exigió un esfuerzo adicional del portero Guillermo Ochoa.

Cuando los visitantes lucían más peligrosos, México anotó un gol en la última jugada del primer tiempo. El remate de cabeza de Araujo picó cerca del poste derecho de Navas, quien alcanzó a tocar la pelota pero no la pudo sacar de su arco.

Fue un balde de agua fría para los ticos.

En la segunda parte el ritmo del partido vino a menos, y los mexicanos estuvieron cerca de aumentar en el último cuarto de hora. Pero Navas se lució frente a embates del local.

México buscará consolidarse en la cima ante Trinidad. Costa Rica, en tanto, visitará a Honduras.

"No estamos golpeados, estamos enteros y estamos esperando el martes", dijo el entrenador de los costarricenses, Óscar Ramírez. "La propuesta era puntuar aquí y no se pudo, ahora a pensar en Honduras a hacer un buen partido. Lo de ahora ya se cerró, esta es una plaza compleja y viene lo del martes que es lo que importa".

ALINEACIONES

MÉXICO: Guillermo Ochoa, Héctor Moreno, Néstor Araujo, Carlos Salcedo, Miguel Layún, Jonathan Dos Santos, Héctor Herrera, Rafael Márquez (Jesús Molina, 61), Carlos Vela, Javier Hernández (Raúl Jiménez, 66) y Oribe Peralta (Jürgen Damm, 46).

COSTA RICA: Keylor Navas, Francisco Calvo, Giancarlo González, Johnny Acosta, Ronald Matarrita, Celso Borges, Randall Azofeifa (David Guzmán, 61), Christian Bolaños (Joel Campbell, 54), Bryan Ruiz y Johan Venegas (Marco Ureña, 80).

Arbitro: John Pitti (Panamá).

