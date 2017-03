Italia convoca a tres debutantes para eliminatorias

El técnico de Italia, Gian Piero Ventura, convocó a tres debutantes para los próximos partidos de la selección ante Albania y Holanda.

El zaguero de Atalanta, Leonardo Spinazzola, el defensor del Inter Danilo D'Ambrosio y el portero Alex Meret, del club Spal de la Serie A, fueron llamados por primera vez a la Azzurra.

Ventura excluyó de nuevo al delantero Mario Balotelli, aunque Manolo Gabbiadini volvió a ser convocado tras tener buenas actuaciones con su nuevo club Southampton.

Italia está empatada en puntos con el líder España en el Grupo G de las eliminatorias mundialistas de Europa. Enfrenta el viernes a Albania en Palermo por las eliminatorias, y el martes choca con Holanda en un amistoso.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.