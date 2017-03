Convocan a Mbappé a dos partidos con la selección de Francia

El joven delantero Kylian Mbappé fue recompensado por sus brillantes actuaciones con el Mónaco y el jueves consiguió su primera convocatoria a la selección de Francia.

Mbappé, de 18 años, y cuya velocidad y habilidades le han merecido comparaciones con el gran Thierry Henry, fue convocado por el técnico Didier Deschamps para un partido por las eliminatorias mundialistas en Luxemburgo y un amistoso contra España.

Deschamps incluyó en su lista de 24 seleccionados a otros tres debutantes: Benjamin Mendy, defensa del Mónaco; el delantero del Marsella Florian Thauvin y el centrocampista de Lyon, Corentin Tolisso.

Mbappé llegó a 11 goles en 11 partidos cuando anotó el primero en la victoria 3-1 que noqueó al Manchester City y clasificó al Mónaco a los cuartos de final de la Liga de Campeones el miércoles. En el partido de ida también anotó, y lleva acumulados 17 en la temporada en todas las competencias.

"La calidad no tiene edad", dijo el técnico francés. "Otros jóvenes vinieron antes que él. Pensé que este era el momento correcto", agregó Deschamps.

El técnico del Arsenal, Arsene Wenger, dijo hace poco que podía ver similitudes entre Mbappé y Henry, quien también jugó para el Mónaco cuando era joven.

