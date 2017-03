Europa: Cristiano llega a 70 goles con Portugal

Cristiano Ronaldo facturó un doblete y Portugal derrotó el sábado 3-0 a Hungría para no perderle la pisada al líder Suiza en el Grupo B de las eliminatorias mundialistas de Europa.

Asociándose con André Silva, la nueva joya del fútbol luso, el astro del Real Madrid alcanzó los 70 goles con la selección. Contabiliza 14 tantos en 14 partidos con su país desde 2016.

Silva abrió la cuenta a los 32 minutos. Asistido por Silva, Cristiano marcó su primer tanto de la noche, cuatro minutos después.

Cristiano volvió a anotar en el segundo tiempo al ejecutar un tiro libre, sentenciando la victoria de los campeones europeos.

Con nueve conquistas, Cristiano es el máximo goleador de las eliminatorias europeas, seguido por el polaco Robert Lewandowski con siete.

La victoria afianzó a Portugal en el segundo lugar de la llave con 12 puntos, despegándose de Hungría, que marcha tercero con siete unidades.

Suiza, por su parte, cosechó su quinta victoria en igual número de partidos tras doblegar 1-0 a Letonia. Josip Drmic anotó de cabeza dos minutos después de salir de la banca y encaminó el triunfo de los suizos, líderes con 15 puntos.

El ganador de cada uno de los nueve grupos en Europa se clasifica directamente a Rusia 2018. Los ocho segundos disputarán repechajes.

En el Grupo A, Francia se consolidó en la cima al vencer 3-1 a Luxemburgo y Suecia se posicionó segunda al golear 4-0 a Bielorrusia. Holanda sigue de capa caída: perdió 2-0 ante Bulgaria y cayó al cuarto puesto en la llave.

Con nueve hombres, Grecia celebró su independencia llevándose un empate 1-1 de su visita a Bélgica.

Kostas Mitroglou adelantó a los griegos tras un despiste de la defensa belga. El gran favorito del Grupo H parecía condenado a la derrota, pero rescató el punto gracias al gol de Romelu Lukaku, quien bajó el balón para definir a dos minutos del final.

Bélgica sigue al frente del sector con 13 puntos, dos más que Grecia. Bosnia y Herzegovina, que busca clasificarse a su segundo Mundial seguido, marcha tercero con 10 tras aplastar 5-0 a Gibraltar. Vedad Ibisevic anotó dos goles antes del entretiempo, y también asistió en otros dos.

En un duelo entre dos de los equipos de menor jerarquía en el fútbol europeo, Andorra detuvo una racha de 58 derrotas al empatar sin goles con las Islas Feroe, en un duelo del Grupo B que enfrentó a dos de los equipos de menor jerarquía en el fútbol europeo.

El equipo del principado ubicado en los Pirineos, con una población de unas 80.000 personas, sumó su primer punto desde que logró otro empate sin goles ante Finlandia en septiembre de 2005.

Islas Feroe llegó a las cinco unidades, por encima de Letonia que tiene tres.

