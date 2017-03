España e Italia se alejan como líderes de su grupo

España e Italia se adelantaron temprano en el marcador y se encaminaron el viernes a cómodas victorias como locales, consolidándose como líderes del Grupo G de las eliminatorias europeas de la Copa Mundial.

La Roja despachó 4-1 a Israel en Gijón, mientras que los azzurri dieron cuenta 2-0 de Albania en Palermo. El partido en la ciudad siciliana estuvo interrumpido durante nueve minutos luego que hinchas albaneses lanzaron bengalas a la cancha.

Los triunfos dejaron a España e Italia con 13 puntos tras cinco fechas. Israel se estancó con nueve puntos y Albania con seis.

Macedonia, penúltima en la tabla del grupo, sumó sus primeros puntos tras ganar 3-0 de visita al colista Liechtenstein.

Goles de David Silva, Victor "Vitolo" Machín, Diego Costa e Isco Alarcón certificaron la victoria de España, primero en el grupo por tener una mejor diferencia de goles.

Israel se presentó al estadio El Molinón como conjunto sensación de la eliminatoria, pero no tuvo respuestas ante una España que monopolizó la posesión.

"En cada partido nos jugamos el Mundial y sabemos que tenemos que aguantar esa lucha y esa dinámica", declaró el técnico de España Julen Lopetegui.

Silva abrió la cuenta a los 13 minutos con un disparo en el corazón del área tras recibir un buen pasa de Jordi Alba. Vitolo puso el segundo en los descuentos con otro disparo dentro del área.

El tercero fue obra de Costa, elevándose para cabecear un tiro de esquina, al inicio del segundo tiempo. El ingresado Isco metió el cuartos a poco del final..

Israel se atrevió poco, pero logró descontar a los 76 mediante el gol de Lior Refaelov.

Thiago Alcántara y Silva remecieron los palos con sus remates.

Gianluigi Buffon, el arquero y capitán de Italia, cumplió su partido número mil con una victoria en un partido marcado por incidentes. Fue suspendido a los 57 por las bengalas arrojadas por los hinchas albaneses.

El árbitro también lo interrumpió durante un minute en el primer minuto por bengalas que se lanzaron cuando Italia recibió un penal que Daniele De Rossi convirtió a los 12.

Se transmitió un mensaje por los altavoces advirtiendo a los partidarios de Albania que su selección se expone a sanciones si persistían y debieron repetirlo a los 55, pero ello solo sirvió para que se lanzaran más bengalas.

"Estoy molesto por lo de las bengalas que lanzaron algunos de nuestros hinchas", dijo el técnico italiano de Albania Gianni De Biasi. "Llevó cinco años a cargo de Albania y esto es algo que nunca había visto".

Ciro Immobile metió el segundo de Italia a los 71, rematando de cabeza un centro de Davide Zappacosta desde la derecha.

Buffon, de 39 años, fue un mero espectador durante la noche. Su único sofocón fue en el mismo primer minuto, con un remate Sokol Cikalleshi que salió apenas desviado por el poste derecho.

Buffon debutó en 1995, cuando tenía 17 años con Parma. Fichó con Juventus en 2001.

"Salvo ese primer remate, Albania nunca nos complicó y cada vez que presionábamos causamos zozobra", declaró el timonel italiano Gian Piero Ventura.

En el Grupo 1, Croacia venció 1-0 a la visitante Ucrania. Fue el primer partido de local de Croacia en las eliminatorias, luego que la UEFA cerró el estadio Maksimir de la capital Zagreb por incidentes previo de racismo.

Nicola Kilinic firmó el único gol a los 38 minutos tras una buena jugada de los mediocampistas Luka Modric e Ivan Rakitic. Croacia lidera la llave con una diferencia de tres puntos sobre Irlanda.

Islandia venció 3-1 para ubicarse segunda en el grupo con 10 puntos.

Cenk Tosun anotó dos goles en cuatro minutos y Turquía venció 2-0 a Finlandia para mantenerse en la contienda. Tosun abrió el marcador a los nueve minutos, y metió el segundo cuatro minutos después. El delantero de Besiktas suma cinco dianas con la selección en las eliminatorias.

