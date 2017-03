Pulisic, el futuro y el presente de la selección de EEUU

Christian Pulisic supera a defensores con su velocidad, hila precisos pases con elegancia y maneja los tiempos con un temple inusual para su corta edad.

Con apenas 18 años, el futuro del fútbol estadounidense ya es su presente.

Una semana después de convertirse en apenas el séptimo futbolista estadounidense —y el más joven— en anotar en un partido de Liga de Campeones, el volante de Borussia Dortmund marcó un gol y asistió en otros tres el viernes en la paliza de Estados Unidos 6-0 sobre Honduras en un crucial partido por las eliminatorias mundialistas.

"Creo que está en un nivel muy superior al mío o al de cualquiera de nosotros (estadounidenses) a esa edad", comentó Landon Donovan, considerado como la referencia histórica del fútbol estadounidense y con quién Pulisic es comparado frecuentemente.

"Es un tremendo jugador. Puede superarte en el mano a mano con su manejo del balón, y genera muchas situaciones ventajosas por eso", dijo Clint Dempsey después que Pulisic asistió en dos de sus tres goles ante los hondureños. "Es fabuloso tener futbolistas así que puede ganar un mano a mano, y que puede desarticular las defensas".

Antes de convertirse en un fenómeno en Estados Unidos, Pulisic ya era una joya en Alemania. Se fue de Hershey, Pennsylvania, para fichar con Dortmund en febrero de 2015, y después de lucirse en los entrenamientos durante el receso de invierno de la Bundesliga, debutó el 30 de enero del año pasado. Metió dos goles en 12 partidos, para ser el futbolista extranjero más joven que marca en la Bundesliga.

Esta temporada suma cinco goles y ocho asistencias en 31 partidos en todas las competencias con Dortmund, y este mes marcó en la Bundesliga, la Liga de Campeones y la Copa de Alemania.

"He adquirido experiencia al jugar en más partidos importantes allá", indicó.

Donovan tenía 24 años cuando heredó la camiseta "10" de la selección estadounidense tras el retiro de Claudio Reyna en 2006. Pulisic tenía 17 años, 349 días cuando la vistió por primera vez el 2 de septiembre pasado. El atacante marcó dos goles ese día ante San Vicente y las Granadinas, y se convirtió en el jugador más joven en la historia de la selección estadounidense en anotar en las eliminatorias.

Pulisic escucha casi a diario las comparaciones con Donovan. En 2002, Donovan y DaMarcus Beasley tenían 20 años cuando ayudaron a Estados Unidos a alcanzar los cuartos de final de la Copa del Mundo, el mejor resultado del país en el torneo desde la edición inaugural de 1930.

"El (Donovan) era mi ídolo", confesó Pulisic. "Obviamente es un honor, pero yo soy otro jugador. Sólo trato de hacer las cosas a mi manera".

Pulisic debutó con la selección el 29 de marzo del año pasado en un partido contra Guatemala por las eliminatorias, y metió su primer gol internacional en un amistoso en mayo frente a Bolivia. A una edad cuando la mayoría de los futbolistas estadounidenses están terminando la escuela secundaria o empezando la universidad, ya suma cuatro goles en 12 partidos internacionales.

Además, está acostumbrado a enfrentar situaciones de presión, tomando en cuenta que habitualmente juega frente a los más de 80.000 exigentes hinchas del Dortmund.

"Creo que tiene una base que no tiene precedentes para un jugador estadounidense", señaló el exportero estadounidense Kasey Keller.

Bruce Arena, el técnico que reemplazó a Juergen Klinsmann tras las derrotas ante México y Costa Rica en el inicio del hexagonal final de la CONCACAF, movió a Pulisic de su puesto habitual en el extremo a una función de enlace en el centro del ataque.

"Sigue mejorando como jugador y como persona", apuntó Arena. "Tiene todas las herramientas para convertirse en un futbolista muy bueno".

