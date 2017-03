EEUU revive con goleada ante Honduras

El retorno de Bruce Arena como técnico despertó la pujanza de Estados Unidos, que el viernes aplastó 6-0 a Honduras para reflotar en las eliminatorias de la Copa del Mundo.

De vuelta a la selección tras recuperarse de una taquicardia, Clint Dempsey lideró la goleada con su segunda triplete con el equipo nacional.

Christian Pulisic, el prodigio de 18 años, anotó un gol y gestó otros tres en una noche redonda en San José, California, ante un rival que ofreció poca resistencia.

Tras sucumbir en sus primeros dos partidos del hexagonal final de la CONCACAF, Estados Unidos precisaba ganar sí o sí para no comprometer sus aspiraciones de clasificarse a su octavo Mundial seguido. Y lo hicieron con un despliegue demoledor: nunca habían ganado un partido del hexagonal por más de tres goles.

El volante Sebastian Lletget, inesperado titular, anotó su primer gol con la selección a los cinco minutos al pescar el balón que le quedó servido cuando un remate de Pulisic fue repelido por el arquero hondureño.

Michael Bradley aumentó a los 27 y Dempsey firmó el tercero a los 32, luego de un balón que Pulisic le sirvió con un exquisito toque.

Muy enchufado y con espacio para maniobrar en el mediocampo, Pulisic puso el 4-0, cuando apenas habían transcurridos 12 segundos en el segundo tiempo, con su cuarto gol internacional.

Dempsey gambeteó el arquero, luego de ser habilitado por Pulisic, para el quinto a los 49. Dempsey puso cifras definitivas al clavar un tiro libre a los 54.

Con 55 conquistas, Dempsey quedó a dos de empatar a Landon Donovan como el máximo goleador en la historia del seleccionado.

En su primer partido oficial desde que Arena reemplazó a Jurgen Klinsmann, Estados Unidos escaló del fondo al cuarto puesto del hexagonal, empatados con Honduras.

México marca el paso con siete puntos, seguido por Costa Rica con seis y Panamá con cuatro.

Los tres primeros se clasifican directamente al Mundial de Rusia 2018 y el cuarto disputará un repechaje contra un equipo de Asia.

Estados Unidos visitará a Panamá el próximo martes, mientras que Honduras recibirá a Costa Rica.

Tras perder de local 2-1 ante México y encajar una goleada 4-0 en Costa Rica, Estados Unidos empezó a temer que podría faltar a su primer Mundial desde Italia 1990. La tanda de derrotas propició que la federación nacional despidiera a Klinsmann, el técnico alemán que había estado a cargo desde 2011, y apeló otra vez Arena, su timonel entre 1998-2006.

Dempsey, quien a sus 34 años anhela acudir a su cuarto Mundial, estuvo sin jugar desde agosto hastas este mes por su problema cardiaco. Su titularidad se debió en gran medida a las bajas por lesión de Bobby Wood y Jordan Morris.

Alineaciones:

EEUU: Tim Howard, Geoff Cameron (Graham Zusi, 59), Omar González, John Brooks (Tim Ream, 70), Jorge Villafaña, Michael Bradley, Sebastian Lletget (Alejandro Bedoya, 18), Christian Pulisic, Darlington Nagbe, Clint Dempsey y Jozy Altidore.

HONDURAS: Donis Escober, Emilio Izaguirre (Oscar Boniek García, 46), Maynor Figueroa, Henry Figueroa, Ever Alvarado, Brayan Beckeles, Jorge Claros, Roger Espinoza, Romell Quioto (Erick Andino, 43), Alberth Elis y Andy Nájar (Oliver Morazán, 61).

Árbitro: Walter López (Guatemala).

