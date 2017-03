Lletget y Brooks son bajas por EEUU para duelo con Panamá

El mediocampista Sebastian Lletget y el zaguero John Brooks fueron dados de baja del plantel de Estados Unidos para el encuentro del martes en Panamá por las eliminatorias mundialistas, para el que se sumó el delantero Paul Arriola.

Lletget anotó el primer gol el viernes en el triunfo 6-0 sobre Honduras, pero salió del encuentro con una lesión del pie izquierdo tras una fuerte entrada de Ever Alvarado. Brooks salió en camilla a los 70 minutos por una infección respiratoria, informó el sábado la federación estadounidense de fútbol.

El delantero Jordan Morris (tobillo derecho) y el zaguero Michael Orozco (rodilla derecha) también fueron dados de baja del plantel.

Lletget, quien anotó su primer gol con la selección, regresará a Los Angeles para ser examinado.

