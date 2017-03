Costarricense Duarte se rompe la rodilla y será operado

El zaguero Oscar Duarte será baja entre siete y ocho meses tras romperse los ligamentos de la rodilla izquierda y será operado, informó el sábado por la noche el Espanyol, club en que milita el internacional por Costa Rica.

Duarte se lesionó el sábado durante un partido de la liga española y se perderá los dos próximos partidos de la selección de Costa Rica por las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF, además de lo que queda de temporada.

El central "tico" realizó un mal gesto con la rodilla izquierda al despejar un balón y cayó lastimado en los descuentos del empate del Espanyol 1-1 en la cancha del Eibar.

Fue retirado en camilla por los servicios médicos del equipo blanquiazul, que emitió un primer comunicado en que se le diagnosticó "una entorsis en la rodilla izquierda", un esguince de la articulación sin necesidad de intervención quirúrgica y con menor tiempo de recuperación previsto.

Ya en Barcelona, sin embargo, se cumplieron los peores pronósticos para el jugador.

Duarte, que recientemente había recuperado la titularidad en el eje de la defensa españolista, abandonó el estadio con ayuda de muletas y se sometió a nuevas pruebas de regreso a la ciudad catalana, con diagnóstico final de rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda.

El costarricense deberá mantener la articulación inmovilizada durante una semana, antes de someterse a la operación de rigor.

Duarte mandó luego un mensaje de agradecimiento por los numerosos gestos de apoyo recibido en las redes sociales.

"Dios sabe por qué pasan las cosas. Ahora me toca pasar unos meses sin poder disfrutar de lo que más me gusta. ¡Gracias por los mensajes!", publicó el futbolista en su cuenta de twitter.

El costarricense fichó por el Espanyol a mediados de la pasada campaña, y estaba convocado por el seleccionador Oscar Ramírez para disputar los encuentros ante México y Honduras por las eliminatorias mundialistas el 24 y 28 de marzo, respectivamente. Después de dos fechas, Costa Rica lidera el hexagonal final de la CONCACAF.

