Carlos Sánchez pide más apoyo para combinado de Colombia

El mediocampista Carlos Sánchez pidió el sábado más apoyo para el combinado de Colombia, cuestionado luego del reñido triunfo 1-0 ante Bolivia el jueves en Barranquilla por las eliminatorias mundialistas de Sudamérica.

Los tres puntos le permitieron avanzar al cuarto lugar de la eliminatoria sudamericana, el último que otorga boleto directo al Mundial de Rusia.

El astro James Rodríguez, de pálido desempeño el jueves, falló el penal que señaló el árbitro a los 83 minutos. El arquero Carlos Lampe atajó el balón, pero el jugador del Real Madrid corrió con buena fortuna y definió en el rebote.

"Debíamos apoyar más a la selección, no ser tan negativos, apoyar un poquito más", manifestó Sánchez en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, al noroccidente de Bogotá.

El combinado practicó el sábado en ese lugar en medio de lluvia y viento con miras al juego contra Ecuador en Quito el martes.

El técnico José Pékerman consideró oportuno entrenar en la capital colombiana, a 2.650 metros de altura, para tratar de sortear los efectos de los 2.780 metros sobre el nivel del mar de Quito. El trabajo arrancó el viernes y se prolongará hasta el lunes cuando el equipo viajará a la capital ecuatoriana.

"El partido ante Bolivia ha sido una imagen clara sobre las eliminatorias, hay mucha gente que no entiende, se piensa que ante Bolivia debíamos ganar 5-0 pero lo importante es ganar, 1, 2, 3-0... Lo importante es que en este momento estamos en el Mundial", subrayó el jugador de la Fiorentina Italia.

Sánchez ha sido uno de los hombres de rendimiento más estable en una selección cuyos delanteros llevan siete partidos sin marcar. Carlos Bacca, del Milan de Italia, hizo dos tantos en la victoria 3-1 ante Ecuador hace un año y fue el último atacante en marcar.

Radamel Falcao, de buen momento en el Mónaco, estaba en los planes de Pékerman para los compromisos con Bolivia y Ecuador pero una lesión le impidió integrarse al plantel.

Otro delantero, Luis Muriel, se lastimó el jueves y salió del campo a los 33 minutos, mientras Miguel Ángel Borja se recuperó de una dolencia muscular y seguramente lo relevará en Quito. Borja con sus goles fue clave en el triunfo de Atlético Nacional en la pasada Copa Libertadores.

Los colombianos esperan aprovechar la presión que invadió a Ecuador después del revés 2-1 contra Paraguay en Asunción. El equipo descendió a la quinta casilla con 20 puntos, los mismos de Chile, uno menos que Colombia y quedo a 10 del líder Brasil.

"Será un partido complicado, Ecuador perdió y nosotros estamos tranquilos. Necesitaremos muchas contundencia para quedarnos con los puntos", dijo Yerry Mina, zaguero de Palmeiras de Brasil.

