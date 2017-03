Lesionado, Falcao es ausencia en Colombia

Radamel Falcao, aquejado por una lesión muscular, será el gran ausente de Colombia en los partidos ante Bolivia y Ecuador por las eliminatorias mundialistas de Sudamérica, y el técnico José Pékerman sorprendió el viernes al llamar en su lugar al debutante Duván Zapata, delantero de Udinese de Italia.

Colombia recibirá a Bolivia el jueves en el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla, en el Caribe, y enfrentará a Ecuador en Quito el 28 de marzo

El "Tigre" Falcao, de brillante campaña con el Mónaco, se lastimó hace una semana y el técnico Leonardo Jardim confirmó el viernes que el cañonero estará inactivo varios días.

Falcao reapareció con el combinado nacional apenas en noviembre, después de un año de ausencia, y alineó en la derrota por 3-0 ante Argentina. Las frecuentes lesiones han sido una pesadilla para el atacante.

Con ese traspié, Colombia cayó al sexto lugar con 18 puntos. Los cuatro primeros avanzan directamente a Rusia 2018 y el quinto disputará un repechaje.

En cambio, en la convocatoria de Pékerman sí figuró el astro James Rodríguez, quien ha tenido la oportunidad de actuar más minutos con Real Madrid. En la selección, James generalmente se ha destacado, indiferente del momento que pase en el conjunto merengue.

Además de Zapata, Pékerman citó a otro debutante, el volante Andrés Mateus Uribe de Atlético Nacional. Reaparecerán el lateral Pablo Armero de Bahía de Brasil, Cristian Zapata del Milan de Italia y Luis Enrique Quiñones de Tigres de México.

El técnico argentino y sus asesores arribaron a Barranquilla el viernes y eludieron a los medios. Los jugadores comenzarán a llegar el fin de semana.

Después del duelo con Bolivia, la selección colombiana se trasladará a Bogotá, donde se alistará para el compromiso con Ecuador.

Pékerman consideró oportuno practicar en la capital colombiana, a 2.650 metros de altura, para tratar de sortear los efectos de los 2.780 de Quito.

Equipo:

Arqueros: David Ospina (Arsenal, Inglaterra), Camilo Vargas (Deportivo Cali) y David González (Independiente Medellín).

Defensas: Cristian Zapata (Milan, Italia), Santiago Arias (PSV, Holanda), John Stefan Medina, Óscar Murillo (Pachuca, México), Dávinson Sánchez (Ajax, Holanda), Frank Fabra (Boca Juniors, Argentina), Yerry Mina (Palmeiras, Brasil), Pablo Armero (Bahía, Brasil) y Farid Díaz (Atlético Nacional)

Mediocampistas: Carlos Sánchez (Fiorentina, Italia), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus, Italia), James Rodríguez (Real Madrid, España), Daniel Torres (Alavés, España), Edwin Cardona (Monterrey, México), Wilmar Barrios (Boca Juniors, Argentina), Macnelly Torres, Andrés Mateus Uribe (Atlético Nacional) y Abel Aguilar (Deportivo Cali).

Delanteros: Carlos Bacca (AC Milán, Italia), Luis Fernando Muriel (Sampdoria, Italia), Duván Zapata (Udinese, Italia), Luis Enrique Quiñones (Tigres, México) y Miguel Borja (Palmeiras, Brasil).

