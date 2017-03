Pékerman ya tiene a 19 jugadores para Bolivia y Ecuador

El zaguero Yerry Mina y el cañonero Miguel Ángel Borja se unieron a la selección de Colombia el lunes y ya se concentraron 19 de los 26 futbolistas, entre ellos el astro James Rodríguez, elegidos por José Pékerman para los partidos ante Bolivia y Ecuador por las eliminatorias mundialistas de Sudamérica.

Mina y Borja participaron en el triunfo 2-1 de Palmeiras ante Santos el domingo por el torneo brasileño. El cañonero Borja viene actuando pese a las secuelas de una lesión que sufrió contra Atlético Nacional en la Copa Libertadores de 2016.

"Necesitamos mucha tranquilidad en ambos partidos, requerimos los seis puntos claves para clasificarnos... Será difícil pero tenemos una excelente selección", dijo Mina.

"No podemos confiarnos de Bolivia y atacar con todo desde el minuto cero", subrayó.

Borja es optimista y cree que en Barranquilla el jueves y en Quito el 28 de marzo Colombia está en condiciones de alcanzar un buen botín.

"Podemos ganar los dos partidos, hay excelentes jugadores para triunfar", indicó.

James llegó a Barranquilla el domingo por la noche, esquivó a los aficionados y a los medios tanto en el aeropuerto local como en el hotel.

Otra estrella, Radamel Falcao, de excelente momento en el Mónaco y quien se consideraba fijo en la nómina de Colombia, finalmente fue descartado a raíz de un problema muscular que lo inhabilitó varios días.

El "Tigre", con el lastre de frecuentes lesiones, reapareció con el seleccionado en noviembre de 2016 luego de una ausencia de 13 meses.

La situación de Falcao le abrió el camino al debutante Duván Zapata, que aportó un tanto en el triunfo 4-1 de Udinese contra Palermo el domingo en el campeonato de Italia.

El mediocampista Juan Guillermo Cuadrado, uno de los hombres claves de Colombia, igualmente se destacó en la liga de ese país y anotó a los siete minutos el gol en el éxito 1-0 de Juventus frente Sampdoria.

Pablo Armero, una de las figuras de Colombia en el pasado Mundial, regresa luego de casi dos años. Su última campaña la cumplió en la Copa América en Chile.

"Me siento un bendecido por volver a la selección... Ganar en casa es clave y estamos obligados a sumar de a tres", dijo el jugador del Bahía de Brasil en charla con los medios.

Colombia en La Paz venció 3-2 a Bolivia en la 5ta jornada y cayó 3-0 contra Argentina como visitante en la 12da fecha en noviembre. Descendió al sexto lugar con 18 puntos, uno menos de Argentina, que figura en el quinto.

Los cuatros primeros se clasifican directamente al Mundial de Rusia y el quinto disputará un repechaje.

Colombia adelantaba la primera práctica colectiva en la Universidad Autónoma de Barranquilla el lunes avanzada la tarde y el plantel se completa en las próximas horas.

