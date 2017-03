Mundial: Colombia-Bolivia juegan en cancha con nuevo césped

Los reiterados cuestionamientos de José Pékerman y varios jugadores de la selección de Colombia a las condiciones de la cancha del estadio de Barranquilla rindieron frutos y los encargados del inmueble cambiaron el césped.

El escenario estuvo cerrado 90 días y se reabre este fin de semana en el partido Atlético Junior-Once Caldas por las liga local. Colombia la pondrá a prueba contra Bolivia el jueves en el duelo por las eliminatorias mundialistas de Sudamérica.

El estadio con capacidad para cerca de 47.000 aficionados, fue inaugurado en mayo de 1986 y remodelado con motivo del Mundial Sub20 de 2011.

El lateral Farid Díaz, miembro de Atlético Nacional de Medellín y convocado por Pékerman para los duelos ante Bolivia y Ecuador, calificó el campo de "horrible" luego del empate 2-2 con Uruguay en medio de la lluvia en octubre de 2016.

"A pesar de esa horrible cancha logramos jugar, queríamos sumar tres puntos y no se dio", manifestó Díaz en aquel momento.

Los primeros elogios al trabajo se escucharon después que integrantes de Junior examinaron el campo el fin de semana.

"Es como una cancha europea y la selección va a estar feliz... No hay excusas para dar un pase mal y es como para jugar con esmoquin", opinó el arquero uruguayo Sebastián Viera, figura de Junior.

La selección seguramente tendrá la oportunidad de practicar en el Roberto Meléndez con miras al duelo con Bolivia.

"No hay excusa para que no se ganen los partidos en Barranquilla por parte de la selección con este nuevo gramado (tipo Bermuda 419) el cual no tiene nada que envidiarle a las canchas de Europa", indicó Alejandro Char, alcalde de Barranquilla.

