Casi eliminada, Bolivia anuncia lista para eliminatorias

Prácticamente sin posibilidades de clasificarse al Mundial, Bolivia convocó el viernes principalmente a futbolistas del medio local para enfrentar a Colombia y Argentina por las dos próximas fechas de las eliminatorias de Sudamérica.

Penúltimo en la tabla, y golpeada por una sanción de la FIFA que además le restó cuatro puntos, Bolivia buscará hacerse fuerte en la altura de La Paz cuando reciba a Argentina el 28 de marzo, cinco días después de visitar a Colombia en Barranquilla. La base de su equipo serán seis jugadores del campeón boliviano The Strongest y tres de Bolívar, el otro club paceño de buen desempeño en el torneo local.

El paraguayo nacionalizado Pablo Escobar, baluarte en el ataque de The Strongest, y el volante Alejandro Chumacero, del mismo equipo y goleador de la Copa Libertadores en actual disputa, podrían ser la base del equipo que juegue en La Paz, según la lista de 33 jugadores que dio a conocer el técnico Mauricio Soria.

Soria, debutante en la eliminatoria tras la renuncia del argentino Ángel Guillermo Hoyos, también llamó a una camada de jugadores jóvenes entre los que destaca el atacante de la Universidad de Chile, Bruno Miranda.

Sólo cinco de los convocados juegan fuera del país, el resto disputa el torneo local. Las prácticas del seleccionado comenzarán el lunes en La Paz.

Bolivia figura penúltima con siete puntos, dos más que Venezuela que está en el fondo con cinco unidades.

-----

PLANTEL:

Arqueros: Guillermo Viscarra (Oriente Petrolero), Carlos Lampe ( Huachipato, Chile)

Defensores: Rubén Cordano (Blooming), Ronald Raldes (Bolívar), Fernando Martelli (Strongest), Luis Haquín (Oriente Petrolero), Mario Cuéllar (Blooming), Cristian Coimbra (Sport Boys), Alejandro Melean (Sport Boys), Jefferson Ibañez (Guabirá), José Sagredo (Blooming), Juan Pablo Aponte (Wilstermann), Diego Bejarano (Strongest)

Mediocampistas: Jorge Flores (Bolívar), Oscar Rivera (Oriente Petrolero), Omar Morales (Wilstermann), Diego Wayar (Strongest), Danny Bejarano (Sport Boys), Pedro Azogue (Oriente Petrolero), Leonel Justiniano (Bolívar), José Vargas (Blooming), Raúl Castro (Strongest), Ramiro Vaca (Quebracho), Alejandro Chumacero (Strongest), Pablo Escobar (Strongest).

Delanteros: Jhasmani Campos (Bangkok Glass, Tailandia), Limberg Gutiérrez (Nacional, Uruguay), Bruno Miranda (Universidad de Chile, Chile), Marcelo Martins (Wuhan Zall, China) y Mauricio Chajtur (Guabirá).

