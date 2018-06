Volante Pérez sustituye a Lanzini en selección argentina

El volante Enzo Pérez fue designado el sábado como el jugador que sustituirá al lesionado mediocampista Manuel Lanzini en la selección de Argentina para la Copa del Mundo que arranca la próxima semana.

La convocatoria del volante de River Plate fue anunciada por la Asociación de Fútbol Argentina. Lanzini, el club inglés West Ham, fue descartado tras desgarrarse un ligamento en la rodilla derecha cuando entrenaba en Barcelona, España.

Argentina debutará en el Mundial el 16 de junio en Moscú frente a Islandia.

El sábado en la mañana los convocados de Jorge Sampaoli realizaron su último entrenamiento en Barcelona. El seleccionado llegó a Rusia la noche del sábado y se instaló en su concentración de Bronnitsky, localidad en las afueras de Moscú.

