Mercado es baja por Argentina, Mas en duda para Bolivia

Gabriel Mercado sufrió un desgarro muscular y quedó marginado del partido de Argentina el martes contra Bolivia por las eliminatorias mundialistas, mientras que su compañero en la defensa Emmanuel Mas está en duda por una lesión de rodilla.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que Mercado sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho el jueves en el triunfo 1-0 sobre Chile en buenos Aires, y dijo que Mas recibe tratamiento por un "traumatismo" en la rodilla. De confirmarse su baja, el equipo dirigido por Edgardo Bauza enfrentaría a Bolivia en La Paz sin los dos laterales que fueron titulares en la victoria sobre la Roja.

La AFA indicó que el delantero Paulo Dybala "continúa con su tratamiento de recuperación progresivo, encontrándose en muy buena evolución". El atacante de la Juventus se perdió el partido en Buenos Aires por una lesión del muslo izquierdo.

Además, Bauza no contará ante Bolivia con el ariete Gonzalo Higuaín por acumulación de tarjetas, por lo que el timonel convocó de última hora a Lucas Alario, Matías Caruzzo e Iván Marcone para suplir las diversas bajas.

Con la victoria frente a Chile, Argentina trepó del quinto al tercer lugar en la eliminatoria sudamericana, para meterse entre los puestos de clasificación directa al Mundial de 2018.

