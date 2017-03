Schweinsteiger ficha con Fire de Chicago en la MLS

Bastian Schweinsteiger se irá de Manchester United para jugar con el Fire de Chicago en la MLS.

Schweinsteiger, de 32 años, llegó al United en 2015 luego de más de una década con Bayern Munich. Sin embargo, el mediocampista ha tenido problemas de lesiones y jamás logró ganarse la titularidad.

Su incorporación al Fire depende de que supere un examen médico y que obtenga la visa de trabajo.

"Me entristece dejar a tantos amigos en Manchester United", dijo Schweinsteiger el martes. "Pero agradezco al club por permitirme aceptar el reto de jugar con el Fire de Chicago".

Schweinsteiger ha jugado apenas cuatro partidos esta temporada, y ninguno en la liga Premier.

Sus mejores momentos fueron con Bayern y la selección de Alemania: conquistó ocho títulos de la Bundesliga, uno de la Liga de Campeones, y la Copa del Mundo de 2014.

