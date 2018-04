Almirón ayuda al Atlanta United a golear 4-1 al Impact

El paraguayo Miguel Almirón y Kevin Kratz se despacharon con dos goles cada uno para encaminar el sábado al Atlanta United a una paliza de 4-1 sobre el Impact de Montreal.

Almirón consiguió el empate 1-1 para Atlanta con un penalti a los 70 minutos. Convirtió a pesar del desvío del guardameta Evan Bush, luego que Chris Duvall propició el tiro desde los once pasos al cometer una mano en el área.

Kratz ingresó como suplente a los 74 y le dio la ventaja a Atlanta a los 78 con un gol de tiro libre que se anidó en el ángulo superior izquierdo.

Almirón se conectó con el venezolano Josef Martínez para una pared que puso el marcador 3-1 a los 84, mientras el alemán Kratz añadió otro tanto, de tiro libre, para redondear el marcador en el último minuto agregado del partido.

Atlanta encabeza la Conferencia Este con 19 puntos, mientras que Montreal suma seis unidades en ocho partidos, y es el antepenúltimo de ese sector.

En tiempo de descuento, el Fire de Chicago vino de atrás para empatar 2-2 ante Toronto FC. Bastian Schweinsteiger y Alan Gordon marcaron por Chicago, mientras que Jonathan Osorio y Víctor Vázquez lo hicieron para Toronto.

Los canadienses estaban jugando con una defensa parchada, pues cuatro de sus defensores estaban lastimados, así como el delantero Jozy Altidore, quien se lesionó el miércoles en la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, una derrota por penales ante Chivas de México.

Mientras tanto, con gol del checo Borek Dockal, a los 72, el Union de Filadelfia venció 3-2 al D.C. United, y el Crew de Columbus superó 2-1 a los Earthquakes de San José, que perdieron además al central uruguayo Yefferson Quintana a los ocho minutos por lesión.

Además, el Revolution de Nueva Inglaterra superó 1-0 al Sporting de Kansas City.

Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.