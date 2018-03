Martínez logra triplete; Atlanta golea a Whitecaps

Por cuarta ocasión en su carrera, Josef Martínez consiguió un triplete, lo que guio el sábado al Atlanta United hacia una goleada de 4-1 sobre los Whitecaps de Vancouver en la MLS.

Vancouver se quedó con un hombre menos desde los albores del duelo. Kendall Watson recibió la roja directa a los 13 minutos, por un codazo que derivó en un penal.

Martínez convirtió desde los 12 pasos. El venezolano de 24 años, quien fue el cuarto mejor anotador de la campaña pasada en la MLS con 19 dianas, hizo además el 3-0 con un disparo desde los linderos del área y consiguió su tercer tanto a los 88, gracias a un salto para conectar con la cabeza un centro de Andrew Carleton.

Atlanta llegó a seis puntos, que le valen para ser tercero de la Conferencia del Este. Vancouver se estancó en esa misma cantidad de unidades y es tercero del Oeste.

Por su parte, Ismael Tajouri y Maxi Morález anotaron en un tramo de 12 minutos durante el segundo tiempo, para que el New York City FC comenzara una campaña de la MLS con tres victorias seguidas por primera vez en su breve historia, al superar el sábado 2-0 al Orlando City.

Joe Bendik, arquero de Orlando, se equivocó al entregar un balón, que llegó directamente a Tajouri dentro del área. El mediocampista libio condujo con tranquilidad la pelota hacia la línea de gol y la empujó a los 62 minutos.

Otro error de Orlando dio el balón a Saad Abdul-Salaam, quien sirvió para Jesús Medina. El paraguayo tocó ante la llegada del argentino Morález, quien descargó su disparo hacia las redes.

El NYCFC triunfó pese a carecer del español David Villa, quien sufre una dolencia menor. El comienzo perfecto de campaña ubica al club en el primer puesto de la Conferencia del Este con nueve unidades.

Orlando City es antepenúltimo de ese sector, con dos puntos.

También el sábado, el argentino Luciano Acosta anotó en los descuentos para que el D.C. United se recuperara de una desventaja de dos goles y empatara 2-2 ante el Dynamo de Houston.

Acosta, quien fue suspendido durante el primer fin de semana de la campaña, quedó desmarcado frente al segundo poste. Frederic Brillant peinó un balón en dirección del enganche sudamericano, quien anotó.

El nuevo Audi Field del D.C. United no estuvo listo para el primer encuentro del club como local en la temporada. Así, unos 4.000 espectadores llenaron el estadio alterno.

El conjunto capitalino llegó a cuatro puntos en el Este, mientras que Houston se ubicó en el cuarto sitio del Oeste, con esa misma cifra de unidades.

Toronto FC, campeón defensor de la liga, cayó por 1-0 en su visita a Montreal, con un tanto del chileno Jeisson Vargas. Fue el primer tanto del jugador de 20 años en la MLS.

Otro chileno, Felipe Gutiérrez, aportó uno de los tantos en el triunfo del Sporting Kansas City, por 3-2 sobre los Earthquakes de San José.

En otros partidos, el Crew de Columbus igualó sin goles ante el Union de Filadelfia y estiró su racha invicta a 13 partidos de la campaña regular; Minnesota United superó 2-1 al Fire de Chicago con el primer gol del brasileño Ibson en la MLS, y Real Salt Lake se impuso 1-0 a los Red Bulls de Nueva York, gracias a un penal convertido por Albert Rusnak.

