RSL saca empate sin goles en visita a Red Bulls

Real Salt Lake se llevó el sábado un empate sin goles de visita a los Red Bulls en un partido de la MLS que enfrentó a dos clubes que fueron afectados por la fecha FIFA.

El arquero Matt VanOekel, en su primer partido como titular en la liga, defendió bien la valla de los visitantes, con tres intervenciones notables en el segundo tiempo. A los 79, repelió el remate a quemarropa de Bradley Wright-Phillips.

VanOekel reemplazó a Nick Rimando, quien fue convocado para los partidos de Estados Unidos en las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF. Salt Lake siguen sin conocer la victoria en la temporada, con dos empates en cuatro partidos.

Fue el primer partido de Salt Lake con su técnico interino Daryl Shore, luego que Jeff Cassar fuera despedido el lunes.

Los Red Bulls, líderes de la Conferencia del Este con siete puntos, echó de menos a Sacha Kljestan, Derrick Etienne Jr. y Michael Murillo al ser convocados por las selecciones de Estados Unidos, Haití y Panamá, respectivamente.

Salt Lake también fue mermado por convocatorias internacionales, sin Albert Rusnak (Eslovaquia). Y Kyle Beckerman purgó una suspensión.

El técnico de los Red Bulls, Jesse Marsch criticó la programación de la liga en medio de una fecha internacional: "No me gusta (y) no la entiendo. Se lo deben preguntar a la liga", dijo Marsch. "Al final de cuentas nos permite tomar ritmo al disputar partidos, pero yo prefiero que ambos equipos dispongan de sus planteles completos".

Con un doblete de Juan Agudelo, Nueva Inglaterra consiguió su primera victoria al golear 5-2 a Minnesota United.

Minnesota United, un club que debuta en la liga esta temporada, sufrió su tercera derrota en cuatro partidos. Ha encajado 18 goles y cuenta con un punto en el fondo de la Conferencia del Oeste.

Niko Hansen anotó en su debut en la liga para que Columbus venciera 3-2 al visitante Portland. Hansen ingresó a los 60 minutos por Justin Meram y marcó el gol a los 84 que sentenció la victoria. El local le dio la vuelta al resultado, luego que Dairon Asprilla adelantó a los Timbers en los primeros minutos. Portland solo ha ganado uno de sus últimos 19 partidos fuera de casa.

