Con 2 de Martínez, Atlanta logra su 1ra victoria en casa en la MLS

Atlanta United difícilmente luce como un equipo de expansión en la MLS. Y uno de los motivos es Josef Martínez.

El venezolano anotó un doblete en el segundo tiempo, para llegar a cinco goles en la incipiente campaña, y Atlanta ofreció otra buena actuación para apabullar el sábado 4-0 al Fire de Chicago.

"Josef es muy útil. Va a a tomar por asalto esta liga", consideró el arquero de Atlanta, Alec Kann.

Por lo pronto, Martínez es ya líder goleador de la campaña.

Ante 45.922 espectadores en el estadio Bobby Dodd, Atlanta logró la primera victoria como local en la campaña que marca su debut en la MLS. Acumula 11 goles, más que cualquier otro equipo de la liga.

"Siempre y cuando sigamos anotando, creo que estaremos bien", comentó sonriente el mediocampista Julian Gressel.

Atlanta tomó la ventaja apenas a los cuatro minutos, con un autogol de Brandon Vincent. Martínez hizo el 2-0 a los 60 y consiguió su otro tanto a los 82.

"Con un partido como el de hoy, es difícil hablar sólo de una persona. Prefiero hablar del desempeño colectivo del equipo", dijo el entrenador argentino Gerardo Martino. "Pero es evidente que Josef es un gran goleador".

El argentino Héctor Villalba anotó a los 67 minutos.

Contra todo pronóstico, Atlanta es líder de la Conferencia del Este, con seis puntos, los mismos que los Red Bulls y Orlando City. El Fire se quedó con cuatro unidades.

Orlando cosechó su segunda victoria de la campaña, por 2-1 sobre el Union de Filadelfia, con dos goles de Cyle Larin.

En cambio, el DC United siguió sin ganar y sin anotar goles, tras caer por 2-0 ante el Crew de Columbus.

El argentino Federico Higuaín abrió el marcador a los 38 minutos. Ola Kamara hizo el otro tanto por el Crew, que llegó a cuatro puntos en el Este.

DC United tiene sólo un punto.

El líder en la Conferencia del Oeste es Dallas, que llegó a siete puntos tras imponerse 2-1 al Revolution de Nueva Inglaterra.

El argentino Maximiliano Urruti anotó un doblete en el segundo tiempo, para que Dallas remontara el marcador. Nueva Inglaterra es colista de la Conferencia del Este, sin unidades.

En otros encuentros, el Impact de Montreal rescató un empate 1-1 de su visita al New York City FC; Sporting Kansas City superó 2-1 a los Earthquakes de San José con un autogol a los 89 minutos; los Rapids de Colorado empataron 2-2 ante el Minnesota United.

Además, el Galaxy de Los Ángeles se impuso 2-1 al Real Salt Lake.

