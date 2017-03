Orlando City inaugura su estadio y supera al NYCFC

Cyle Larin fue el autor del primer gol en la historia del nuevo estadio de Orlando City, que superó el domingo 1-0 al New York City FC, en el encuentro que marcó el debut de ambos conjuntos en la presente temporada de la MLS.

El canadiense Larin, quien en 2015 impuso un récord de novato al marcar 17 dianas, acumula 32 en 54 compromisos. En la jugada del gol, se mostró astuto, al desviar con la cabeza un balón entre el arquero Sean Johnson y el poste derecho. Aprovechó así un centro perfecto que le prodigó Giles Barnes, adquirido en febrero a Vancouver y quien fue el máximo goleador de Houston en 2013 y 2014.

Kaká, el astro brasileño de Orlando City, abandonó el encuentro en los primeros minutos por una lesión en una pierna. La temporada anterior, aportó nueve goles.

