Timbers le amargan a Minnesota su debut en la MLS

El argentino Diego Valeri y el nigeriano Fanendo Adi aportaron sendos dobletes para que los Timbers de Portland inauguraran la temporada aplastando el viernes 5-1 al Minnesota United, que vio amargado así su debut en la MLS.

Este cotejo dio inicio a la 22da campaña de la MLS. El resto de los 22 equipos jugará este fin de semana.

Lawrence Olum, recién llegado a los Timbers, abrió el marcador a los 14 minutos. El primer tanto de Valeri llegó mediante un cabezazo a los 47, y el segundo fue resultado de un penal a los 82.

Adi, quien lideró a los Timbers la temporada anterior con 16 goles, anotó dos veces en los descuentos, y el público terminó coreando su nombre.

Christian Ramírez quedó en la historia a los 79 minutos, como el autor del primer tanto de Minnesota en un cotejo de la MLS. El club de expansión había jugado las seis campañas anteriores en una categoría inferior, la North American Soccer League.

Sean Meagher / AP Sean Meagher / AP

