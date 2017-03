La cantera de la MLS ya rinde frutos

Marco Farfán no solamente está terminando su último año en la escuela secundaria, también tiene un trabajo que lo tiene muy ocupado.

El defensa de 18 años es el primer jugador de origen local que surge de la academia de los Timbers de Portland. La semana pasada se convirtió en el más joven en jugar con el equipo cuando los Timbers visitaron al LA Galaxy.

Portland ganó 1-0, un logro considerando que los Timbers no triunfaron como visitantes la temporada pasada.

"No creo que un chico pueda soñar con algo mejor que con este debut, jugando 90 minutos y sin encajar goles", dijo Farfán. "Fue fantástico".

El joven futbolista, estudiante de último grado de la Centennial High School al este de Portland, es parte de una transformación en la liga estadounidense. Las academias de los clubes para producir talento empiezan a rendir frutos.

El promedio de edad de los jugadores franquicia de la liga también ha bajado considerablemente, lo que indica que la MLS se está apartando de la tendencia de años previos de apelar a futbolistas en el ocaso de sus carreras.

"Obviamente es una situación muy única. Hay una secundaria en esta zona con un jugador profesional caminando por los pasillos", dijo el entrenador de Timbers, Caleb Porter, y luego agregó en broma: "Tal vez se pierda el baile de graduación, no lo sé".

Farfán no es la promesa más joven que ha actuado en un partido esta temporada. Ese honor le corresponde al delantero Alphonso Davies, de Vancouver, y quien a los 16 años jugó para los Whitecaps en el partido inaugural contra el Union de Filadelfia.

Davies firmó con Vancouver a la edad de 15. Fue el tercer jugador más joven en firmar un contrato con la liga profesional y el segundo de menor edad —después de Freddy Adu— en jugar en un partido.

"Me pasé buena parte de la semana pensando en cómo anular a un niño de 16 años", dijo el entrenador de Filadelfia Jim Curtin a la prensa tras el empate sin goles en la primera fecha. "Hay que darle ese crédito al jugador".

PARTIDO DE LA SEMANA: Farfán podría tener otra oportunidad el sábado en la noche cuando los Timbers reciban al sorprendente Dynamo de Houston en un encuentro de equipos invictos. Portland venció a Minnesota FC y al Galaxy, mientras que el Dynamo derrotó a Sounders y el Crew de Columbus, abriendo la temporada con dos partidos seguidos en casa en Houston. El mexicano Erick Torres y el hondureño Romell Quioto han remecido las redes por el Dynamo en cada uno de los primeros dos partidos.

HONORES: En realidad nunca hubo duda de que Josef Martínez, del Atlanta United, sería proclamado como el mejor jugador dela semana. El venezolano anotó tres goles en la victoria 6-1 de Atlanta como visitante ante Minnesota el fin de semana pasado. El triunfo igualó el récord de la MLS en número de goles para un equipo de expansión.

El triplete dejó al delantero de 23 años, cedido a préstamo por el Torino de Italia, como el máximo cañonero en lo que va de la temporada.

