Paraguayo Valdez da triunfo al América en Clausura mexicano

Con una solitaria anotación del paraguayo Bruno Valdez, América rompió una racha de cinco partidos sin ganar como local, al vencer 1-0 al Atlas el sábado, en un choque por la cuarta fecha del torneo Clausura mexicano.

En una jugada de saque de esquina, Valdez le ganó en el salto a un zaguero y conectó un remate de cabeza que dejó sin oportunidad al portero chileno Christopher Toselli a los 29 minutos. América no ganaba en casa desde el 18 de octubre, cuando superó 2-1 a Chivas.

Con su segundo triunfo del torneo, las Águilas mantienen el paso invicto y acumulan ocho puntos, para colocarse en el cuarto puesto, detrás de Pumas, Monterrey y Tijuana, que tienen la misma cosecha pero una mejor diferencia de goles.

El partido marcó el debut en México del delantero francés Jeremy Ménez, uno de los cinco fichajes de América para esta campaña.

Atlas, que a media semana presentó al argentino Rubén Omar Romano como su nuevo entrenador, se mostró más ordenado pero sufrió su cuarto tropiezo, con lo que se mantiene sin puntos y como el peor equipo del campeonato.

Antes, en Puebla, el chileno Marcelo Díaz convirtió un golazo de tiro libre en el segundo tiempo y Pumas rescató un empate de 1-1 en su visita ante Lobos.

César Cercado adelantó a los locales a los seis minutos pero Díaz conectó con maestría su disparo a unos 23 metros del arco. El balón superó la barrera y entró al ángulo izquierdo del arco defendido por Jorge Villalpando para decretar la igualdad a los 73.

Gracias al punto rescatado, Pumas es líder por diferencia de goles. Lobos sumó su primer punto y se ubica 17mo. entre los 18 equipos de la máxima categoría.

En Guadalajara, el colombiano Avilés Hurtado rompió un empate a un gol y le dio a Monterrey una victoria de 2-1 sobre Chivas.

Arturo González puso al frente a los visitantes a los 42, Alan Pulido empató a los 46 y Hurtado logró el tanto de la victoria a los 49.

Monterrey consiguió su segunda victoria, suma ocho puntos y es segundo de la tabla por su mejor diferencia respecto de Tijuana y América.

Chivas sucumbió de nueva cuenta como local y se quedó con cuatro puntos, en el 15to. puesto.

En Monterrey, el campeón Tigres despilfarró una ventaja de dos goles pero gracias a un tanto del francés André-Pierre Gignac cerca del final del encuentro superó 3-2 al Pachuca.

El chileno Eduardo Vargas movió las redes a los 36 minutos y Javier Aquino agregó un tanto a los 41 para adelantar a los felinos. El chileno Ángelo Sagal descontó a los 47 minutos y el japonés Keisuke Honda niveló a los 80, antes de que Gignac convirtiera el tanto de la victoria con un disparo rasante a los 84.

Tigres logró su segundo triunfo y con siete puntos se trepó al tercer puesto de la clasificación.

Pachuca sufrió su segundo revés de la temporada y permanece con cuatro unidades, en el undécimo casillero.

En León, el paraguayo Carlos González firmó un doblete y Necaxa dio la sorpresa al apalear 4-0 a los Esmeraldas, que llegaron al partido invictos y como uno de los mejores equipos en el arranque de la temporada.

El chileno Matías Fernández consiguió el primer tanto del encuentro a los 42 minutos y González marcó a los 46 y 53 minutos para los Rayos, que no habían ganado luego de tres fechas.

Dieter Villalpando selló la cuenta a los 87 para Necaxa, que tiene cuatro puntos y es 14to.

León se quedó con siete puntos y resbaló al cuarto puesto de la clasificación.

