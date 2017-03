Chivas gana a Veracruz y sigue líder en liga mexicana

Alan Pulido y Ángel Zaldívar anotaron goles en la segunda parte y Chivas derrotó el sábado 2-0 al Veracruz para asegurar la punta del torneo Clausura mexicano por segunda semana consecutiva.

Pulido anotó su cuarto gol de la temporada a los 56 minutos y Zaldívar sentenció a los 87 para darle al Guadalajara su tercera victoria en fila.

Gracias a este buen momento, Chivas alcanzó 20 puntos y seguirá como líder sin importar lo que ocurra en los dos encuentros del domingo. El Guadalajara, que no gana la liga desde el Apertura 2006, no era el mejor equipo del país desde el torneo Clausura 2015.

Veracruz se quedó con nueve puntos, en el 16to puesto de la clasificación. Lo peor para los Tiburones Rojos es que siguen al fondo de la tabla de promedios que define qué equipo desciende al final de temporada.

En otros resultados, en el estadio Azul de la capital, Cruz Azul desaprovechó claras oportunidades de gol y se conformó con un empate sin goles ante el campeón Tigres.

La "Máquina" dominó el encuentro en sus primeros minutos pero sus delanteros no estuvieron certeros y el conjunto capitalino se quedó con las ganas de hilvanar triunfos por primera vez en el torneo.

El empate en casa es malo para las aspiraciones de Cruz Azul de clasificarse para la liguilla. Con 10 puntos, los celestes ocupan el 14to puesto entre los 18 equipos de la máxima categoría, a la espera de los demás resultados de la jornada. Sólo los ocho mejores avanzan a la fase final.

Tigres tiene 12 puntos y está 11mo.

En Monterrey, el argentino Rogelio Funes Mori logró un doblete y los Rayados consiguieron una victoria de 2-0 sobre el Atlas que los catapulta al segundo puesto de la tabla.

Funes Mori marcó a los 30 y 74 minutos para Monterrey, que totaliza 19 puntos.

Atlas permanece séptimo con 14 tantos.

En León, el argentino Jesús Méndez anotó un gol en la recta final del partido y Toluca salió de una mala racha al vencer 3-2 a unos Esmeraldas que siguen en crisis.

Rodrigo Salinas abrió el marcador por los visitantes a los 31 minutos, y el argentino Mauro Boselli empató a los 40.

Toluca recuperó la delantera con un tanto del colombiano Fernando Uribe a los 47, pero el argentino Guillermo Burdisso volvió a igualar a los 58 antes de que Méndez marcara el tanto del triunfo de los Diablos Rojos a los 84.

Con 19 puntos, Toluca se ubica en el tercer puesto empatado con Monterrey, pero con una peor diferencia de goles.

León tiene seis puntos y sigue como el peor equipo del torneo.

En Querétaro, el colombiano Yerson Candelo y el argentino Neri Cardozo anotaron un gol cada uno en los primeros minutos y los Gallos Blancos se enfilaron a un triunfo de 3-0 sobre el Pachuca.

Candelo marcó el primer tanto a los tres minutos y Cardozo agregó otro a los 11 para el Querétaro, que ahora tiene 15 puntos y se ubica sexto. El brasileño Camilo Sanvezzo selló la cuenta a los 82.

Pachuca permanece en 17 unidades y es el quinto mejor equipo.

En otro resultado, Necaxa consiguió un empate de 2-2 ante Chiapas con un autogol de Félix Araujo.

El chileno Edson Puch abrió el marcador por los Rayos a los 22, pero el portugués Luis Dos Anjos empató a los 54 y Dieter Villalpando le dio la vuelta a las cosas a los 57 antes que Araujo cometiera su error a los 77.

Chiapas suma 13 puntos y es décimo mientras que Necaxa tiene 10 y es 15to.

