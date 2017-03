Tijuana rescata un empate y es líder en el Clausura mexicano

Con un gol sobre la hora del argentino Juan Martín Lucero, Tijuana rescató un empate como local 1-1 ante Santos para colocarse como líder del campeonato el viernes, en partido por la undécima fecha del torneo Clausura mexicano.

El paraguayo Osvaldo Martínez anotó un gol con un potente disparo desde fuera del área a los 22 minutos y Lucero aprovechó un mal rechace del portero Jonathan Orozco para igualar a los 90.

Santos, que venía de perder el paso invicto, ahora tiene 13 puntos y se mantiene en el octavo puesto de la clasificación a la espera de los demás resultados de la fecha.

Tijuana llegó a 17 puntos y por diferencia de goles es líder por encima de Chivas y Pachuca, que tiene la misma cosecha de unidades.

Tras el gol de Martínez, Tijuana sólo tuvo una oportunidad de gol en el primer tiempo, cuando el argentino Víctor Malcorra sacó un tiro a los 32 minutos que se fue ligeramente desviado.

En la segunda parte, los Xolos generaron peligro con intentos del argentino Milton Caraglio a los 49 y del estadounidense Paul Arriola a los 66, ambos rechazados por el arquero Jesús Corona.

Santos estuvo cerca de ampliar su ventaja a los 84, con un intento del caboverdido Djaniny Tavares que fue desviado por el portero Manuel Lajud. Cuando parecía que se llevaba el triunfo vino un disparo del colombiano Avilés Hurtado, que fue rechazado por Orozco, y Lucero aprovechó para decretar la igualdad.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.