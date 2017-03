Árbitros mexicanos: Federación ignoró reporte de agresiones

El motivo por el que los árbitros mexicanos decidieron parar la décima fecha de la temporada de liga en México es que la Federación del país no convalidó el reporte de dos silbantes, quienes afirmaron que habían sido agredidos durante un par de encuentros a media semana, manifestó el gremio el sábado.

La Asociación Mexicana de Árbitros (AMA) emitió un comunicado por la noche, para exponer las razones por las que sus miembros decidieron no presentarse a los encuentros previstos para este fin de semana en el torneo Clausura.

Esta medida de protesta, sin precedente en el fútbol mexicano, comenzó el viernes, cuando estaba previsto el encuentro entre Veracruz y Puebla, que pondría en marcha la décima fecha. Los jugadores de los equipos realizaron el calentamiento en el estadio, pero el grupo arbitral, encabezado por Luis Enrique Santander, no salió a la cancha.

"La única circunstancia por la que no se arbitraron los juegos de la jornada 10 del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX es debido a que la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria a los jugadores Pablo Aguilar, del Club América, y Enrique Triverio, del Club Toluca, no fue aplicada con base al reglamento de sanciones ni de acuerdo al informe arbitral", manifestó el comunicado de los silbantes.

El viernes por la tarde, horas antes del Veracruz-Puebla, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) suspendió 10 partidos al paraguayo Aguilar y ocho al argentino Triverio. El primero había propinado un aparente cabezazo al árbitro Fernando Hernández, mientras que el segundo empujó a Miguel Ángel Flores.

En ambos casos, que se presentaron durante partidos de la Copa MX, los árbitros involucrados consideraron que fueron agredidos y así lo habrían reportado en su cédula, de acuerdo con la AMA. En cambio, la Comisión Disciplinaria señaló que se trató de intentos de agresión, lo que derivó en sanciones menores.

Una agresión hubiera implicado suspensiones de incluso un año.

Tras la resolución de la FMF, la AMA anunció en un tuit que sus miembros no se presentarían en los partidos.

"Queremos dejar en claro que la situación antes mencionada se le comunicó con anticipación al presidente de la Comisión de Árbitros, Lic. Héctor González Iñárritu, para que actuara en consecuencia", explican los silbantes en su comunicado.

Los árbitros consideraron en su misiva que la decisión de la FMF "va en contra de la autoridad arbitral y del espíritu que debe imperar en el Fútbol Mexicano".

El sábado por la tarde, Triverio utilizó una de sus cuentas de redes sociales para ofrecer una disculpa a Flores y reconocer que hizo mal en su reclamo, aunque negó que su intención hubiera sido lesionarlo.

La última información oficial de la FMF sobre el paro de la actividad de la décima fecha sigue siendo el comunicado emitido la víspera, en el que acusó al gremio arbitral de tomar la medida "unilateral" de no pitar, y afirmó que esta fecha será reprogramada.

