El luz vuelve al Maracaná tras pagar deuda

El servicio eléctrico en el mítico estadio Maracaná ha sido restablecido, luego de un corte de casi un mes provocado por una disputa sobre el pago de una deuda superior al millón de dólares.

La compañía Light informó el jueves que el servicio fue restablecido, una vez que los administradores del estadio hicieron efectivo el pago de 1,3 millones de reales (430.000 dólares) que se adeudaban del pago de las cuentas entre noviembre y enero. El servicio había sido cortado el 26 de enero.

Light añadió que aún negocia con el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Río por el pago de una deuda que asciende a los 1,8 millones de reales (600.000 dólares). El estadio se utilizó para las ceremonias de apertura y clausura, además de partidos de fútbol.

Los organizadores de Río 2016 deben millones a diversas compañías que prestaron servicios durante los Juegos.

El Maracaná, sede de las finales de los mundiales de 1950 y 2014, fue vandalizado en el último mes: se robaron televisores de los palcos, se arrancaron butacas y el césped se estropeó por la falta de agua.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.