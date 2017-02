Guardiola: Gabriel Jesús pudiera perderse la campaña

El técnico de Manchester City Pep Guardiola dijo que el atacante brasileño Gabriel Jesús pudiera no jugar de nuevo esta campaña.

El delantero de 19 años se sometió a una operación para reparar un hueso fracturado en su pie derecho y pudiera estar fuera de acción hasta tres meses, dijo Guardiola el viernes.

Gabriel Jesús ha tenido un gran impacto desde que llegó al City en enero, pero se fracturó el metatarso en el partido del lunes en la liga Premier contra Bournemouth.

El brasileño está ahora en Barcelona recuperándose de la operación del jueves.

Guardiola dijo que "fue bien, muy bien. Ahora lo más importante es que tenga una buena recuperación. Regresará cuando esté listo, no sé, al final de la campaña o en la próxima".

City marcha segundo en la Premier.

