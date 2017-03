Chapecoense se estrena en la Copa Libertadores ante Zulia

A escasos tres meses de perder prácticamente a todo su plantel en un accidente de aviación, el Chapecoense de Brasil comienza el martes su incursión en la Copa Libertadores con una visita al Zulia, un joven equipo venezolano que debuta también en el torneo continental, reforzado con el estelar excapitán de la selección nacional Juan Arango.

El Chapecoense se clasificó como ganador de la Copa Sudamericana, título que se le concedió en señal de solidaridad a pesar de que no pudo jugar la final con Atlético Nacional de Colombia a raíz de la tragedia aérea, y comparte el Grupo 7 con Zulia, Lanús de Argentina y Nacional de Uruguay.

"Vamos a tratar de llegar lo más lejos posible. Tenemos mucha ambición y la gran responsabilidad de honrar un legado después de lo que aconteció", dijo el atacante Tulio De Melo, de 34 años, a la llegada del equipo el lunes por la madrugada. De Melo es uno de los 22 jugadores fichados como parte de la reconstrucción del plantel tras el accidente aéreo.

De la nómina de 2016 sólo figuran los mediocampistas Moisés Ribeiro y Neném, de 26 y 35 años, respectivamente, quienes junto a otros siete jugadores no estuvieron a bordo del avión que se estrelló el 28 de noviembre a las afueras de Medellín poco antes de aterrizar para jugar la final de la Sudamericana ante Atlético Nacional.

En el siniestro murieron 71 de los 77 ocupantes de la aeronave, incluidos 19 jugadores del club y su director técnico Caio Junior. Tres futbolistas sobrevivieron.

El equipo, con sede en el pequeño municipio de Chapecó del estado sureño de Santa Catarina, fue declarado ganador de ese certamen como un gesto de solidaridad tras la tragedia. Atlético Nacional, último campeón de la Copa Libertadores, pidió a la CONMEBOL que le diese el trofeo al Chapecoense.

Equipos como el Palmeiras, Corinthians, Santos y Sao Paulo, entre otros, le prestaron jugadores para ayudarle para afrontar la campaña de 2017.

La oncena, bajo la batuta del nuevo técnico Vágner Mancini, ha mostrado vocación ofensiva y parece mejorar partido tras partido desde su primer duelo oficial el 29 de enero por el campeonato estatal de Santa Catarina, en el que es campeón defensor y actualmente ocupa el segundo lugar. Ganó su partido más reciente 2-0 al modesto Criciuima el sábado.

Ha jugado tres partidos de primera division, empatando dos, incluido un 2-2 con Atlético Mineiro el miércoles pasado, y perdido uno.

Para la oncena venezolana el choque del martes también le despierta emociones. Zulia y Arango son debutantes en la Libertadores

"Estoy contentísimo por el debut, personalmente. Y contento por el Zulia, que también tendrá su primera Libertadores. El equipo está preparado y bastante motivado para ese compromiso", dijo Arango, excapitán y máximo goleador en la historia de la selección de Venezuela, quien tuvo una larga carrera en el fútbol europeo con Mallorca y Borussia Moenchengladbach.

Arango jugó escasamente seis meses con el Caracas en la primera división del fútbol venezolano en el 2000, tiempo que fue suficiente para llamar la atención y comenzar su periplo internacional que se extendió hasta el año pasado con el Cosmos de Nueva York, donde anotó 22 goles y levantó la Copa de la Liga.

Arango opinó que Chapecoense "será un rival complicado, difícil de estudiar, con muchos jugadores nuevos", destacando que la clave del éxito estará en "estar pendiente de nosotros y de lo que podamos hacer".

El encuentro se disputará en el estadio "Pachencho" Romero, a unos 520 kilómetros al occidente de Caracas, a partir de las 20.45 (0045 GMT). El ecuatoriano Omar Ponce será el árbitro.

Steve Wade colaboró desde Río de Janeiro

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.