Libertadores: Peñarol derrota a Atlético Tucumán

En una dramática remontada concretada en dos minutos electrizantes, Peñarol venció el jueves 2-1 a Atlético Tucumán de Argentina y reflotó sus opciones en el Grupo 5 de la Copa Libertadores.

Cristian Menéndez adelantó al visitante, pero los uruguayos le dieron la vuelta con los goles de Lucas Hernández y Mauricio Affonso. Todos los goles fueron en el segundo tiempo.

Peñarol, un histórico animador de la Libertadores, un trofeo que conquistó cinco veces, necesitaba con urgencia una victoria tras haber recibido en su debut una humillante goleada 6-2 ante el Jorge Wilstermann de Bolivia. Atlético Tucumán también precisaba los puntos, ya que en su debut empató como local ante Palmeiras de Brasil.

El primer tiempo fue monótono y con pocas oportunidades de gol. En la segunda mitad, los tucumanos pasaron al frente a los 60 minutos El gol se gestó en una buena combinación entre David Barbona y Rodrigo Aliendro, quien envió un centro al área de Peñarol que Menéndez cabeceó en forma baja y cruzada, dejando sin respuesta al portero Gastón Guruceaga.

Peñarol igualó con un golpe de suerte a los 66. El defensa Lucas Hernández ejecutó un tiro libre que rebotó en la barrera y descolocó por completo al arquero argentino Cristian Lucchetti.

Apenas dos minutos después, en una electrizante corrida en contragolpe, el volente Gastón Rodríguez llegó al área del equipo argentino dejando rivales por el camino y cedió la pelota a Affonso para que pusiera el 2-1 definitivo.

En los minutos finales, Atlético Tucumán tuvo oportunidades para empatar, pero tres buenas atajadas de Guruceaga lograron mantener una muy trabajosa y celebrada victoria del equipo local.

También por el Grupo 5, Palmeiras venció el miércoles 1-0 a Jorge Wilstermann, lo que lo deja al frente de la tabla de posiciones con cuatro puntos. Peñarol y el equipo boliviano tienen tres y Atlético Tucumán cierra con una sola unidad.

En otros partidos:

SANTA FE 3, SPORTING CRISTAL 0

Con un golazo de Johan Arango y dos conquistas de su volante argentino Jonathan Gómez, Santa Fe derrotó en Bogotá a Sporting Cristal de Perú por el Grupo 2.

El equipo peruano por momentos hizo méritos para un mejor resultado, pero el portero Andrés Leandro Castellano salvó varias veces su valla.

Santa Fe logró sus primeros tres puntos, tras haber caído en su debut ante The Strongest de Bolivia. Cristal se mantiene con un solo punto, producto de su empate ante Santos como local en su partido anterior.

SANTOS 2, THE STRONGEST 0

Dos jugadas de pelota quieta, ambas en el segundo tiempo, le dieron a Santos una victoria sobre The Strongest que lo colocó como único líder del Grupo 2.

El primer gol fue un tiro libre ejecutado con precisión por Ricardo Oliveira, poniéndole sobre la barrera para dejar parado al portero Daniel Vaca. El segundo tanto se produjo cuando el volante Renato cabeceó un tiro libre enviado al área del equipo boliviano.

Santos lidera el grupo con cuatro puntos. The Strongest y Santa Fe suman tres.

CHAPECOENSE 1, LANÚS 3

Con goles de Nicolás Aguirre, José Sand y Lautaro Acosta, Lanús estropeó el debut en casa de Chapecoense y remontó para vencer 3-1 al equipo brasileño. Chapecoense se adelantó por intermedio de Rossi, pero luego se vio superado por los argentinos. Todas las anotaciones cayeron en el complemento.

El resultado, sumado a la victoria del venezolano Zulia el miércoles también de visitante ante Nacional de Uruguay, dejó a todos los equipos del Grupo 7 igualados con tres puntos, luego de completada la segunda fecha.

