Barcelona sorprende y derrota al campeón Atlético Nacional

Con goles del delantero uruguayo Jonatan Álvez y del volante Marcos Caicedo, Barcelona de Ecuador remontó y acabó con el invicto de más de 10 meses del campeón Atlético Nacional de Colombia en la Copa Libertadores, al derrotarlo 2-1 el martes.

El conjunto colombiano tropezó así en el comienzo de la defensa de su título, y quedó compartiendo el sótano del Grupo 1, junto con Estudiantes de Argentina, que cayó por el mismo marcador en su visita a Botafogo de Brasil, en otro duelo de la primera fecha. Barcelona y Botafogo comparten la punta.

La noche comenzó prometedora para el conjunto de Medellín, con un tanto del mediocampista Jhon Edison Mosquera, tras asistencia de Alejandro Bernal, a los 13 minutos.

Pero Álvez, la figura de la noche, igualó a los 24 luego de un tiro de esquina que ejecutó el mediocampista argentino Matías Oyola.

El tanto desató el júbilo del público que colmó la grada del Isidro Romero de Guayaquil y que en su inmensa mayoría vistió la camiseta amarilla del equipo ecuatoriano. Además, la anotación infundió confianza a los dirigidos por el uruguayo Guillermo Almada, quienes ejercieron dominio sobre un rival errático.

Caicedo, en un fulminante contragolpe, puso arriba a Barcelona en la agonía de la primera etapa. Ely Esterilla, volante como Caicedo, lo habilitó tras de saque del arquero Máximo Banquera.

Nacional pudo haberse ido al descanso con una desventaja mayor, pero su guardavallas argentino Franco Armani lo salvó en los últimos minutos de la etapa inicial.

La situación se modificó en la segunda parte y la visita buscó con desespero la igualdad pero chocó ante un bravo oponente.

Y los ánimos se calentaron en la recta final. El árbitro chileno Julio Bascuñán expulsó al argentino Damián Díaz de Barcelona y a Mateus Uribe de Nacional, tras un conato de riña en tiempo de descuento.

El técnico visitante Reinaldo Rueda volvió al banco "verdolaga" tras una intervención quirúrgica de cadera. En la antesala del encuentro, recibió el saludo de varios jugadores ecuatorianos, a quienes dirigió en el pasado Mundial.

Salvo por ello, pocas sensaciones positivas le dejó el encuentro al estratega colombiano, cuyo equipo recibe a Botafogo el 13 de abril, en la segunda fecha. Barcelona visitará a Estudiantes el 11.

Nacional ha conquistado la Libertadores en dos ocasiones.

En otros partidos:

BOTAFOGO 2, ESTUDIANTES 1

Botafogo de Brasil, con diana de mediocampista Rodrigo Pimpáo a los 78 minutos, ganó 2-1 a Estudiantes de Argentina, en otro encuentro por el Grupo 1.

El atacante Roger hizo la primera diana de Botafogo a los 33 minutos y el delantero colombiano Juan Ferney Otero, de tiro libre, logró el empate transitorio por los tetracampeones del certamen a los 61.

La confrontación se celebró en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro.

MELGAR 1, EMELEC 0

Mediante un gol de excelente factura, el volante Luis García Uribe llevó a la victoria 1-0 al local Melgar de Perú ante Emelec de Ecuador en un duelo correspondiente al Grupo 3.

García Uribe ingresó al comienzo de la segunda parte por Hernán Hinostroza y con un disparo desde fuera del área venció al arquero argentino Esteban Dreer a los 76 minutos.

El atacante Marlon de Jesús tuvo la oportunidad de igualar a los 86 minutos pero envió el balón por encima del horizontal. Además, Emelec perdió por expulsión al volante Romario Caicedo tras golpear a Nilson Loyola a los 31 minutos.

Independiente Medellín de Colombia recibe este miércoles a River Plate de Argentina, para cerrar la primera fecha en este grupo. En la segunda, Emelec recibirá a Medellín y Melgar visitará a River Plate el 13 de abril.

El partido se disputó en medio de una intensa lluvia en el estadio monumental de la Unsa de la ciudad peruana de Arequipa.

