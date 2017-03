Libertadores: Flamengo golea a San Lorenzo

Con goles de Diego, Trauco, Rómulo y Gabriel, Flamengo aplastó el miércoles 4-0 a San Lorenzo de Argentina, en un partido por el Grupo 4 de la Copa Libertadores disputado en el estadio de Maracaná de Río de Janeiro.

El mítico Maracaná reabrió sus puertas para el máximo torneo de clubes de Sudamérica, luego que el estadio cayera en el descuido después de los Juegos Olímpicos de Río 2016, al extremo que a inicios de año se le cortara la electricidad por falta de paga.

Todos los goles fueron anotados en la segunda mitad.

El equipo argentino logró controlar al local en los primeros 45 minutos, cuando los brasileños solo generaron una única oportunidad clara de gol, un tiro de Everton que se estrelló contra un palo.

Sin embargo, en la segunda mitad todo cambió. Apenas tres minutos después de reiniciado el juego, el experimentado volante Diego abrió el tanteador con un tiro libre ejecutado con precisión por sobre la barrera. Antes del remate, los jugadores brasileños habían reclamado al árbitro que la falta cobrada había sido dentro del área y que lo que correspondía era cobrar penal.

El lateral peruano Miguel Trauco amplió la ventaja de Flamengo a los 61, con un tiro de zurda desde fuera del área.

Nueve minutos después, Rómulo se agachó para cabecear un tiro de esquina y anotó el 3-0. El portero Sebastián Torrico atajó la pelota, pero ya dentro del arco.

Gabriel cerró la cuenta a los 87, con un gran remate al ángulo desde uno de los vértices del área.

La goleada puso ser más abultada si Torrico no le hubiera atajado un penal del peruano Paolo Guerrero a los 84.

El Grupo 4 se había iniciado el martes con el empate 2-2 entre el brasileño Atlético Paranaense y la Universidad Católica de Chile.

En otros partidos:

GODOY CRUZ 1, ATLÉTICO MINEIRO 1

El equipo argentino abrió el tanteador en el primer minuto de este partido por el Grupo 6, gracias a un perfecto pase en profundidad de su volante Gastón Giménez, que propició una larga carrera de Javier Correa, quien llegó sin marca y con la pelota dominada al área del equipo visitante y batió al portero Giovanni.

Fred rescató el empate para los visitantes brasileños, convirtiendo un penal a los 50.

SPORT BOYS 3, LIBERTAD 3

También por el Grupo 6, y en su debut en la Copa Libertadores, Sport Boys de Bolivia igualó en casa con Libertad de Paraguay, en un partido con un segundo tiempo vibrante.

Los paraguayos estuvieron tres veces en ventaja, pero no pudieron mantener el resultado.

Los goles del equipo boliviano fueron anotados por José Alfredo Castillo, Alexis Messidoro y Cristhian Coimbra. Para Libertad convirtieron Jesús Medina y Santiago Salcedo en dos ocasiones, la segunda de penal.

ATLÉTICO TUCUMÁN 1, PALMEIRAS 1

En un partido por el Grupo 5, Atlético Tucumán no pudo vencer en casa a Palmeiras. Fernando Zampedri adelantó a los argentinos a los 24, pero Keno empató para el visitante brasileño a los 39.

El Grupo 5 se había iniciado el martes con la goleada 6-2 que el boliviano Jorge Wilsterman le propinó a Peñarol de Uruguay.

