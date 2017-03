Chapecoense debuta en la Libertadores con una victoria

Menos de 100 días después del accidente aéreo en el que pereció prácticamente todo su plantel, el Chapecoense pudo celebrar un triunfo en un partido internacional, que representó su debut en la Copa Libertadores.

Con una gran intensidad ofensiva y con muchos jugadores que le prestaron varios equipos brasileños para afrontar la campaña que siguió al desastre, el club brasileño se impuso el martes 2-1 en su visita al Zulia de Venezuela, en uno de los cuatro partidos que pusieron en marcha la fase de grupos de la Libertadores

Chapecoense aprovechó los errores de su rival en la devolución y tomó ventaja de 2-0 por intermedio del defensor Reinaldo y el volante Luiz Antonio a los 33 y 69 minutos, respectivamente. Ambos figuran entre los 22 jugadores fichados como parte de la reconstrucción del plantel.

Juan Arango, excapitán y máximo goleador en la historia de la selección de Venezuela, anotó de cabeza a los 78 minutos por el conjunto local.

Para el Chapecoense fue su primer partido internacional oficial desde el accidente del 28 de noviembre a las afueras de Medellín, poco antes de que su avión aterrizara. Murieron 71 de los 77 ocupantes de la aeronave, incluidos 19 jugadores del club y su director técnico Caio Junior. Tres futbolistas sobrevivieron.

El modesto club, con sede en el pequeño municipio de Chapecó en el sur de Brasil, se clasificó a la Libertadores como ganador de la Copa Sudamericana, título que se le concedió en señal de solidaridad a pesar de que no pudo disputar la final con Atlético Nacional de Colombia.

El conjunto de Medellín, último campeón de la Libertadores, le pidió a la CONMEBOL que le diese el trofeo al Chapecoense.

Lanús de Argentina y Nacional de Uruguay, los otros integrantes del Grupo 7, se enfrentan el jueves.

En otros partidos:

GUARANÍ 1, DEPORTES IQUIQUE 0

Con un gol del mediocampista uruguayo Hernán Novick a los 83 minutos, Guaraní de Paraguay venció a domicilio 1-0 a Deportes Iquique de Chile en la apertura del Grupo 8.

El segmento lo completan Zamora de Venezuela y Gremio de Brasil. Ambos chocan el jueves en la ciudad venezolana de Barinas.

WILSTERMANN 6, PEÑAROL 2

En un choque que representó un desquite del duelo que hace 57 años inauguró la primera edición de la Libertadores, Jorge Wilstermann de Bolivia aplastó 6-2 al Peñarol de Uruguay por el Grupo 5. En 1960, Peñarol humilló 7-1 a Wilstermann.

El delantero Jose Ríos anotó dos goles, a los 6 y 32 minutos, mientras que el mediocampista brasileño Thomas Santos, el zaguero Edward Zenteno, el volante Rudy Cardoza y el ariete argentino Franco Alego sumaron los otros cuatro a los 26, 73, 84 y 87 minutos, respectivamente.

Por Peñarol descontó Gastón Rodríguez a los 48 y 69 minutos. Este miércoles, en el mismo grupo, Atlético Tucumán de Argentina recibe a Palmeiras de Brasil.

ATLÉTICO PARANAENSE 2, UNIVERSIDAD CATÓLICA 2

El Atlético Paranaense de Brasil y la Universidad Católica de Chile empataron 2-2 en el partido inaugural del Grupo 4.

El argentino Lucho González puso en ventaja al Paranaense a los cuatro minutos y el volante Nikao aumentó a los 75. El atacante David Llanos descontó a los 85 minutos y cuatro minutos más tarde, el también ariete Ricardo Noir, decretó la paridad,

Guillermo Maripán, defensor del equipo chileno, fue expulsado a los 90 minutos tras recibir su segunda amonestación.

Flamengo de Brasil recibe este miércoles a San Lorenzo de Argentina, en otro duelo de este grupo.

