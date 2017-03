'Chicharito' y Bayer Leverkusen tienen nuevo técnico

El Bayer Leverkusen contrató como su nuevo técnico a Tayfun Korkut, quien tendrá la misión de enderezar la peor campaña que ha tenido el club dentro de la Bundesliga en los últimos 14 años.

Korkut, de 42 años fue seleccionado de Turquía, y dirigió al Hannover antes de tomar las riendas del Kaiserslautern en la segunda división.

El club informó que el contrato del estratega expirará al concluir la campaña. Korkut contará con el alemán Xaver Zembrod como asistente.

"Estamos optimistas en que volveremos al buen camino con él", dijo el director deportivo del Leverkusen, Rudi Voeller, respecto del nuevo entrenador.

Leverkusen destituyó a Roger Schmidt el domingo, luego de cinco derrotas en siete encuentros dentro de las distintas competiciones. El sábado, cayó por 6-2 ante Borussia Dortmund, luego de perder 4-2 frente al Atlético de Madrid en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

En la Copa Alemana, Leverkusen quedó eliminado, y por ahora marcha en el décimo puesto de la Bundesliga.

