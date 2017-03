Técnico de Las Palmas dejará al equipo al final de temporada

El técnico de Las Palmas, Quique Setien, dijo que dejará al club de la liga española al final de la temporada.

Setien indicó que hay "diferencias insuperables" con el club sobre la extensión de su contrato para la próxima temporada.

Setien llegó al equipo de las Islas Canarias en octubre de 2015, y logró la permanencia en la primera división española.

Las Palmas derrotó el viernes 1-0 a Villarreal para permanecer en la mitad de la tabla de la liga.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.