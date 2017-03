Dybala quiere nuevo contrato y la final de la Champions

Paulo Dybala se ha convertido en una máquina de goles con la Juventus, y dice que quiere permanecer con la "Vecchia Signora".

Por donde se le mire, son buenas noticias para los campeones del fútbol italiano.

Dybala metió su cuarto penal en los cuatro últimos partidos el martes en el triunfo 1-0 sobre Porto para meter a la Juve en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Fue su tercer tanto en la competencia europea, y su décimo desde que comenzó el nuevo año.

Después del encuentro del martes, el delantero argentino indicó que la extensión de su contrato con la Juve es un mero trámite.

"Ahora voy a hablar con mi agente, que me está esperando en Argentina", dijo Dybala, que con apenas 23 años es una de las joyas del fútbol mundial. "Ya hablamos con el club. Estamos todos de acuerdo, así que ambas partes lo queremos. Llegará pronto".

Dybala ha tenido dos temporadas fantásticas con la Juve desde que llegó del Palermo por 32 millones de euros (entonces 36 millones de dólares) en junio de 2014. Se espera que el club extienda su contrato por un año hasta 2021, y le aumente el salario a un nivel similar a Gonzalo Higuaín, en un intento por blindarlo del supuesto interés que muestran Barcelona y Real Madrid.

La Juve ha ganado el doblete doméstico las dos últimas temporadas, y está encaminada a su sexto título consecutivo de la Serie A. Además, tiene ventaja de 3-1 sobre Napoli antes del partido de vuelta de su serie por las semifinales de la Copa Italia.

Dybala cree que la Juve puede emular este año la gesta del Inter, que logró el triplete Serie A-Copa Italia-Liga de Campeones en 2010.

"Desde que empezamos a jugar en la Liga de Campeones, sabía que con el equipo que tenemos podemos llegar a la final", comentó. "No es fácil, porque enfrentas a equipos que buscan lo mismo, grandes equipos, que tienen grandes jugadores igual que nosotros. Pero tenemos que estar conscientes de la posibilidad, y tenemos el equipo para alcanzar la final".

Dybala espera no toparse con el Barcelona en la próxima ronda, cuyos cruces serán determinados por el sorteo del viernes.

"Creo que jugar un solo partido (en la final) contra el Barcelona sería más fácil que dos, porque ya vimos lo que hicieron contra el PSG", agregó, recordando el triunfo del Barsa por 6-1 ante el club francés en el partido de vuelta por los octavos de final. "Pero tenemos que estar listos para enfrentar a cualquiera".

