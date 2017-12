Con doblete de argentino Dybala, Juventus gana 3-1 a Verona

Con un doblete del argentino Paulo Dybala que rompió su sequía goleadora, Juventus ganó el sábado a domicilio 3-1 a Hellas Verona y pisa los talones al Napoli, líder de la Serie A, la primera división del fútbol italiano.

Dybala no anotaba desde el 19 de noviembre, pero su primer gol a los 72 minutos rompió el empate 1-1 y puso en ventaja al Juve, misma que amplió cinco minutos más tarde en el estadio Bentegodi.

Los visitantes se habían puesto arriba en el marcador con anotación de Blaise Matuidi a los 6 minutos pero el uruguayo Martín Cáceres, exjugador del Juventus, consiguió la igualada para los de casa a los 59 minutos.

Juventus superó una de sus propias marcas en la liga italiana al conseguir anotación en 23 partidos consecutivos de visitante.

Al término de la jornada sabatina, Napoli encabezaba la tabla de posiciones con 48 puntos seguido de Juventus con 47, Inter Milan con 41, Roma con 39 y Lazio con 37.

Por su parte, Roma vio melladas sus esperanzas de ganar el título tras empatar 1-1 con Sassuolo, que continúa su renacer en la liga.

Lorenzo Pellegrini dio la ventaja a la Roma contra su antiguo equipo, pero Simone Missiroli empató a 12 minutos del final.

Roma, que tuvo dos goles anulados, sigue cuarto, dos punto debajo del Inter de Milán, que empató 0-0 con Lazio más tarde.

Pellegrini dejó Sassuolo al final de la campaña pasada junto con el actual técnico de Roma, Eusebio Di Francesco.

Sassuolo arrancó la temporada mal, pero fue revitalizado cuando Giuseppe Iachini remplazó a Cristian Bucchi como técnico y ganó sus tres primeros partidos en la liga, incluyendo una notable victoria sobre Inter.

El sábado cayó detrás a los 31 minutos cuando Edin Dzeko rodó un cruce al área que Pellegrini remató sin marca a las redes.

Roma pensó que había aumentado su cuenta a los 71 minutos, pero el disparo de Dzeko fue anulado por posición adelantada. Missiroli emparejó la cuenta siete minutos más tarde por Sassuolo, rematando de cabeza un cruce de Federico Peluso.

La crisis del Inter de Milan se profundizó con un empate a ceros ante el visitante Lazio, que lo dejó sin triunfos en cuatro partidos seguidos en la Serie A.

Benevento logró su primera victoria en la Serie A, al imponerse 1-0 al Chievo Verona. Benevento llevaba el peor arranque de una campaña en la historia moderna en las cinco ligas más grandes de Europa, perdiendo 17 de sus 18 partidos previos en su debut en la máxima división italiana.

Massimo Coda anotó el histórico gol a los 64 minutos, con un toque delicado de un pase de Marco D'Alessandro.

En tanto, Milan rescató un empate de 1-1 ante Fiorentina, gracias a un gol de Hakan Calhanoglu y una excelente actuación del portero adolescente Gianluigi Donnarumma, que hizo su 100ma actuación con el equipo.

Cagliari venció 2-1 a Atalanta, Udinese 2-1 a Bologna, Sampdoria 2-0 a Spal y Torino empató 0-0 con Genoa.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.